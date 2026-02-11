"Укрпочта" сократила работников почти втрое, а зарплаты выросли в семь раз – Смилянский

За десять лет Укрпочта пережила масштабную трансформацию: количество работников сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз – с 2 200 до около 17 тысяч гривен.

Об этом сообщил Delo. ua генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Когда я пришел в "Укрпочту" в 2016 году, средняя оплата труда почтальонов, операторов, водителей, сортировщиков составляла тогда около 2 200 гривен или $88 и была самой низкой в стране. Сегодня в штате 27 тысяч человек, а средняя заработная плата около 17 тысяч гривен, и она продолжает расти", - отметил он.

Гендиректор подчеркнул, что значительная часть изменений произошла благодаря цифровизации и роботизации и компания сделала серьезные инвестиции в автоматизацию процессов.

"Мы полностью убрали бумажки и перешли на электронный документооборот, а также укорачивали бэк-офис: раньше у нас было 872 бухгалтера, теперь – 44. Административный аппарат составляет около 8% от общего количества работников. И это супер показатель", – пояснил он.

Смилянский также сообщил об открытии 24 роботизированных сортировочных центров и автоматизации сортировки посылок, газет и писем, что позволило повысить эффективность работы компании и улучшить условия для работников.

Напомним, по данным Государственной службы статистики , в декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников в Украине выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн.

Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщал, что работники компании получают минимальные оклады, дополняемые премиями и бонусами, а также доступ к дополнительным программам стимулирования. В частности, за декабрь 2025 года работники сети – начальники, почтальоны и операторы – получили рекордную премию в сумме 50 млн грн.

Также гендиректор "Укрпочты" извинился за рекламную кампанию совместно с брендом одежды Rikky Hype и сообщил о временном прекращении сотрудничества с ним. Кампания ко Дню Валентина преследовала цель показать школьную традицию дарения валентинок.

Но ее реализация вызвала волну критики: модели были в коротких юбках в школьном классе, а их позы пользователи соцсетей сочли слишком откровенными и обвинили в сексуализации детей. Фото кампании впоследствии удалили, а бренд объяснил, что хотел передать ностальгию по школьным временам, хотя многие восприняли это совсем иначе.