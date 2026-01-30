Запланована подія 2

Средняя зарплата в Украине в декабре 2025 года выросла до более чем 30 тыс. грн

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2025 г. выросла на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве (48449 грн), Луганской области (45160 грн) и Киевской области (31200 грн). Самые низкие средние зарплаты были в Кировоградской (22 110 грн.), Черновицкой (22 450 грн.) и Черниговской (22 752 грн.) областях.

На конец года среднесписочное количество штатных работников составило 5,36 млн человек. Больше всего людей работало в промышленности (1,22 млн), образовании (978 тыс.) и в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств (678 тыс.).

Среди секторов экономики наибольшие зарплаты получали работники информаций и телекоммуникаций (74 981 грн.), финансов и страховой деятельности (63 912 грн.) и производства компьютеров (51 336 грн.). Самые низкие – в сфере творчества, искусства и развлечений (17 766 грн), текстильного производства (18 573 грн) и библиотечно-архивного дела (18 665 грн).

По данным Госстата, на 1 января 2026 года задолженность по выплате зарплаты составила 3,6 млрд грн

Напомним, средняя заработная плата работников в Украине в ноябре 2025 составила 27 167 гривен. Это на 0,9% больше по сравнению с октябрем 2025 года.

Татьяна Гойденко