Средняя зарплата в Украине выросла до более 27 тыс. грн

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в ноябре 2025 составила 27 167 гривен. Это на 0,9% больше по сравнению с октябрем 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в столице – в Киеве средняя зарплата составляет 40 633 гривны. Среди регионов лидерами также стали Днепропетровская область с показателем 31 706 гривен и Луганская область – 31 340 гривен.

Низкие средние зарплаты зафиксированы в Кировоградской области (19 079 гривен), Черновицкой области (19 096 гривен) и Черниговской области (20 344 гривны).

По видам экономической деятельности наибольшие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций – в среднем 66 934 гривны. Самый низкий уровень оплаты труда традиционно зафиксирован в образовании – 16 622 гривны.

В то же время задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2025 достигла 3,8 млрд гривен.

Напомним, в октябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26913 грн. Это на 1,1% больше, чем было зафиксировано в сентябре (26623 грн). Традиционно самые большие доходы фиксируются в столице, а самый высокий уровень зарплат в сфере информационных технологий.

Автор:
Татьяна Гойденко