Середня зарплата в Україні зросла до понад 27 тис. грн

Середня зарплата в Україні зросла

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у листопаді 2025 року становила 27 167 гривень. Це на 0,9% більше порівняно з жовтнем 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці — в Києві середня зарплата становить 40 633 гривні. Серед регіонів лідерами також стали Дніпропетровська область із показником 31 706 гривень та Луганська область — 31 340 гривень.

Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Кіровоградській області (19 079 гривень), Чернівецькій області (19 096 гривень) та Чернігівській області (20 344 гривні).

За видами економічної діяльності найбільші доходи отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 66 934 гривні. Найнижчий рівень оплати праці традиційно зафіксовано в освіті — 16 622 гривні.

Водночас заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року сягнула 3,8 млрд гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913 грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат — у сфері інформаційних технологій.

Автор:
Тетяна Гойденко