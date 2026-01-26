Рост зарплат и кадровый кризис: что показал рынок труда в 2025 году

В 2025 году медианная зарплата в Украине достигла 25 000 грн, что на 23% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост был фиксирован в Киевской и Закарпатской областях. В то же время, на рынке труда продолжился кадровый кризис.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в релизе OLX Работа.

Главные изменения на рынке труда в 2025 году

К концу 2025 года медианная зарплата в Украине составляла 25 тыс. грн, что на 23% больше, чем годом ранее. Рост оплаты труда наблюдался во всех областях, причем наиболее заметным он был в Киевской и Закарпатской областях — +36%, до 29 300 и 28 500 грн соответственно. Самый высокий уровень медианной зарплаты зафиксирован во Львовской области – 29 750 грн.

Количество отзывов на вакансии по Украине в целом выросло на 3%. Однако в крупнейших городах тенденции отличаются: в Киеве количество отзывов уменьшилось, тогда как в Харькове за год оно выросло.

Фото: ОЛХ

Какие профессии стали наиболее оплачиваемыми

В 2025 году существенный рост зарплат наблюдался в ряде профессий: больше всего выросли оклады комплектующих, менеджеров по гостинично-рестораному делу, товароведов, пекарей и каменщиков — от +38% до +59%.

В то же время, снижение оплаты труда зафиксировано лишь в некоторых специальностях: для машиниста экскаватора она упала на 30%, а для домработника — на 19%.

Фото: ОЛХ

Наибольший рост количества объявлений с предложением работы был зафиксирован на должность менеджера по работе с клиентами в сфере торговли (+160%). Среди соискателей работы была заметна активность на вакансии для кандидатов без опыта, в этой категории количество отзывов за год стало выше на 111%. Интересно, что иногда спрос на разные профессии у работодателей и кандидатов совпадает: в частности, на вакансии помощник повара и оператор колл-центра.

Фото: ОЛХ

По количеству отзывов в декабре 2025 года лидерами стали вакансии разнорабочего и упаковщика. Позитивные изменения произошли и по медианным зарплатам: на обе профессии она составляет 22 500 грн (на 13-15% больше, чем в декабре 2024).

Фото: ОЛХ

Изменения на рынке труда

Из-за кризиса кадров возросло количество компаний, готовых трудоустраивать представителей уязвимых слоев населения. По результатам опроса работодателей, 39% уже имеют в штате лиц с инвалидностью, в то время как в 2024 году таких было 26%. Положительной тенденцией является рост медианных зарплат для этих категорий: в разных регионах повышение колебалось от +5% до +48%.

Одной из самых востребованных категорий остаются молодые специалисты. После отмены запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, компании столкнулись с новыми вызовами: 59% опрошенных отметили рост числа увольнений среди молодежи, а 54% - осложнение поиска молодых кандидатов.

В то же время опрос соискателей работы показал, что 45% юношей не планировали покидать Украину по состоянию на сентябрь 2025 года. Наниматели иностранцев готовы только 13% компаний, среди причин — отсутствие потребности в работниках из-за границы (41%) и языковой барьер (27%). Среди поисковиков наиболее распространенными препятствиями для трудоустройства иностранцев являются языковой барьер (44%), культурно-религиозные различия (30%) и ощущение "неприоритетности" граждан Украины (28%).

Фото: ОЛХ

Служба в силах обороны

В 2025 году на платформе OLX Работа продолжилась тенденция предыдущего года – рост спроса на специалистов для службы в Силах обороны. Количество военных вакансий выросло втрое по сравнению с 2024 годом.

Наибольший спрос наблюдался у операторов БПЛА, водителей и боевых медиков. Кандидаты активно отзывались на тыловые должности, в частности специалиста по рекрутингу или повара. Также среди популярных вакансий были стрелок и зенитчик ПВО.

Уровень зарплат на военных должностях в этой категории варьируется от 20 до 190 тыс. грн, в зависимости от должности и функциональных обязанностей.

Рынок труда Украины в 2026 году

В 2026 году кадровый кризис на украинском рынке труда будет усугубляться, особенно в рабочих и технических специальностях. Работодателям придется не только повышать зарплаты, но и пересматривать подходы к найму: активно привлекать ветеранов, людей с инвалидностью, кандидатов постарше и женщин в традиционно мужские профессии.

Растет внимание к переобучению и адаптации работников, что позволяет закрывать вакансии за счет имеющихся кадров, а также привлечению иностранцев в рабочие специальности. Пока это не массовый тренд, но ожидается его усиление в будущем.

Напомним, правительство запустило экспериментальный проект по электронному трудоустройству в системе "Обрій", позволит работодателям и работникам встречаться в едином цифровом пространстве, где даже увольнения или обучение проходят в несколько кликов.