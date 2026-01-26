Зростання зарплат та кадрова криза: що показав ринок праці 2025 року

У 2025 році медіанна зарплата в Україні досягла 25 000 грн, що на 23% більше, ніж роком раніше. Найбільший приріст фіксували у Київській та Закарпатській областях. Водночас на ринку праці продовжилася кадрова криза.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у релізі OLX Робота.

Головні зміни на ринку праці у 2025

На кінець 2025 року медіанна зарплата в Україні становила 25 тис. грн, що на 23% більше, ніж роком раніше. Зростання оплати праці спостерігалося у всіх областях, причому найбільш помітне воно було у Київській та Закарпатській областях — +36%, до 29 300 та 28 500 грн відповідно. Найвищий рівень медіанної зарплати зафіксований у Львівській області - 29 750 грн.

Кількість відгуків на вакансії по Україні загалом зросла на 3%. Проте у найбільших містах тенденції відрізняються: у Києві кількість відгуків зменшилась, тоді як у Харкові за рік вона зросла.

Фото: ОЛХ

Які професії стали найбільш оплачуваними

У 2025 році суттєвий ріст зарплат спостерігався в низці професій: найбільше зросли оклади комплектувальників, менеджерів у готельно-ресторанній справі, товарознавців, пекарів та мулярів — від +38% до +59%.

Водночас зниження оплати праці зафіксоване лише у деяких спеціальностях: для машиніста екскаватора вона впала на 30%, а для домробітника — на 19%.

Фото: ОЛХ

Найбільше зростання кількості оголошень з пропозицією роботи зафіксували на посаду менеджера по роботі з клієнтами у сфері торгівлі (+160%). Серед пошукачів роботи була помітною активність на вакансії для кандидатів без досвіду, у цій категорії кількість відгуків за рік стала вищою на 111%. Цікаво, що подекуди попит на різні професії у роботодавців та кандидатів збігається: зокрема, на вакансії помічник кухаря та оператор колл-центру.

Фото: ОЛХ

За кількістю відгуків у грудні 2025 лідерами стали вакансії різноробочого та пакувальника. Позитивні зміни відбулись і щодо медіанних зарплат: на обидві професії вона становить 22 500 грн (на 13-15% більше, ніж у грудні 2024).

Фото: ОЛХ

Зміни на ринку праці

Через кризу кадрів зросла кількість компаній, готових працевлаштовувати представників вразливих верств населення. За результатами опитування роботодавців, 39% уже мають у штаті осіб з інвалідністю, тоді як у 2024 році таких було 26%. Позитивною тенденцією є й зростання медіанних зарплат для цих категорій: у різних регіонах підвищення коливалося від +5% до +48%.

Однією з найбільш затребуваних категорій залишаються молоді спеціалісти. Після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років компанії зіткнулися з новими викликами: 59% опитаних зазначили зростання кількості звільнень серед молоді, а 54% – ускладнення пошуку молодих кандидатів.

Водночас опитування шукачів роботи показало, що 45% юнаків не планували залишати Україну станом на вересень 2025 року. Наймати іноземців готові лише 13% компаній, серед причин — відсутність потреби у працівниках з-за кордону (41%) та мовний бар’єр (27%). Серед пошукачів роботи найпоширенішими перешкодами для працевлаштування іноземців є мовний бар’єр (44%), культурно-релігійні відмінності (30%) та відчуття “непріоритетності” громадян України (28%).

Фото: ОЛХ

Служба у Силах оборони

У 2025 році на платформі OLX Робота продовжилася тенденція попереднього року — зростання попиту на фахівців для служби у Силах оборони. Кількість військових вакансій зросла втричі порівняно з 2024 роком.

Найбільший попит спостерігався на операторів БПЛА, водіїв та бойових медиків. Кандидати найактивніше відгукувались на тилові посади, зокрема спеціаліста з рекрутингу або кухаря. Також серед популярних вакансій були стрілець та зенітник ППО.

Рівень зарплат на військових посадах у цій категорії варіюється від 20 до понад 190 тис. грн, залежно від посади та функціональних обов’язків.

Ринок праці України у 2026 році

У 2026 році кадрова криза на українському ринку праці поглиблюватиметься, особливо у робітничих та технічних спеціальностях. Роботодавцям доведеться не лише підвищувати зарплати, а й переглядати підходи до найму: активно залучати ветеранів, людей з інвалідністю, кандидатів старшого віку та жінок у традиційно чоловічі професії.

Зростає увага до перенавчання та адаптації працівників, що дозволяє закривати вакансії за рахунок наявних кадрів, а також до залучення іноземців у робітничі спеціальності. Поки що це не масовий тренд, але очікується його посилення у майбутньому.

Нагадаємо, уряд запустив експериментальний проєкт із електронного працевлаштування в системі "Обрій", дозволить роботодавцям і працівникам зустрічатися в єдиному цифровому просторі, де навіть звільнення чи навчання відбуваються у кілька кліків.