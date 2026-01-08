Інклюзивний ринок праці та стандарти ЄС: Україна оновила політику зайнятості до 2030 року

Уряд схвалив Стратегію зайнятості населення на період до 2030 року, визначивши пріоритети державної політики у сфері праці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про стратегію

Документ спрямований на забезпечення соціально-економічного розвитку країни, збереження людського капіталу, подолання дефіциту кадрів для економічного відновлення, розвиток інклюзивного ринку праці та створення гідних умов зайнятості.

Стратегія передбачає розширення можливостей для працевлаштування населення, управління демографічними викликами та застосування сучасних цифрових інструментів ринку праці. Її реалізація покладається на ефективні державні інституції у партнерстві зі сторонами соціального діалогу та бізнесом, з метою наближення національної системи зайнятості до стандартів Європейського Союзу.

Для практичної реалізації документу затверджено операційний план заходів на 2026–2028 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має стати основою реформи ринку праці та замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року.

Додамо, що загалом у 2025 році український ринок праці, попри повномасштабну війну, демонстрував обережну стабілізацію: 67% підприємств продовжували найм персоналу, зростали заробітні плати, а у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%.