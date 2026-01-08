Инклюзивный рынок труда и стандарты ЕС: Украина обновила политику занятости до 2030 года

Правительство одобрило Стратегию занятости населения на период до 2030 года, определив приоритеты государственной политики в сфере труда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

О стратегии

Документ направлен на обеспечение социально-экономического развития страны, сохранение человеческого капитала, преодоление дефицита кадров для экономического обновления, развитие инклюзивного рынка труда и создание достойных условий занятости.

Стратегия подразумевает расширение возможностей для трудоустройства населения, управления демографическими вызовами и применения современных цифровых инструментов рынка труда. Ее реализация возлагается на эффективные государственные институты в партнерстве со сторонами социального диалога и бизнесом с целью приближения национальной системы занятости к стандартам Европейского Союза.

Для практической реализации документа утвержден операционный план мероприятий на 2026-2028 годы.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект нового Трудового кодекса, который должен стать основой реформы рынка труда и заменить устаревший Кодекс законов о труде в 1971 году.

Добавим, что в 2025 году украинский рынок труда, несмотря на полномасштабную войну, демонстрировал осторожную стабилизацию: 67% предприятий продолжали найм персонала, росли заработные платы, а в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%.