Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инклюзивный рынок труда и стандарты ЕС: Украина обновила политику занятости до 2030 года

работа
Стратегия занятости населения Украины до 2030 года утверждена правительством / Pixabay

Правительство одобрило Стратегию занятости населения на период до 2030 года, определив приоритеты государственной политики в сфере труда.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

О стратегии

Документ направлен на обеспечение социально-экономического развития страны, сохранение человеческого капитала, преодоление дефицита кадров для экономического обновления, развитие инклюзивного рынка труда и создание достойных условий занятости.

Стратегия подразумевает расширение возможностей для трудоустройства населения, управления демографическими вызовами и применения современных цифровых инструментов рынка труда. Ее реализация возлагается на эффективные государственные институты в партнерстве со сторонами социального диалога и бизнесом с целью приближения национальной системы занятости к стандартам Европейского Союза.

Для практической реализации документа утвержден операционный план мероприятий на 2026-2028 годы.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект нового Трудового кодекса, который должен стать основой реформы рынка труда и заменить устаревший Кодекс законов о труде в 1971 году.

Добавим, что в 2025 году украинский рынок труда, несмотря на полномасштабную войну, демонстрировал осторожную стабилизацию: 67% предприятий продолжали найм персонала, росли заработные платы, а в 2026 году более половины работодателей планируют повышение оплаты труда на 10–20%.

Автор:
Ольга Опенько