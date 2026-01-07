Запланована подія 2

Вперше за понад 50 років: уряд схвалив новий Трудовий кодекс

робота
В Україні запускають реформу ринку праці / Freepik

Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має стати основою реформи ринку праці та замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові правила роботи та Трудовий кодекс

"Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці", - написала вона.

Робота над документом тривала понад два роки та здійснювалася командою Мінекономіки у тісній співпраці з бізнесом, профспілками, науковою спільнотою й за участі міжнародних партнерів. Процес підготовки та координації реформи було розпочато ще на етапі роботи віцепрем’єр-міністерки, а ухвалення проєкту стало важливим кроком для запуску системних змін на ринку праці.

Зазначається, що ринок праці в Україні досі регулюється Кодексом законів про працю 1971 року, тоді як структура економіки, форми зайнятості та потреби роботодавців і працівників значно змінилися. Новий Трудовий кодекс враховує ці зміни та встановлює сучасні, прозорі правила трудових відносин.

Документ також є важливою складовою Стратегії зайнятості населення до 2030 року, ухваленої сьогодні Урядом. Його мета - зробити ринок праці більш інклюзивним та залучити до економічної активності тих, хто нині часто залишається поза його межами: жінок, молодь, ветеранів і людей з інвалідністю.

Що змінюється? 

  • Чіткі ознаки трудових відносин: Кодекс визначає 8 ознак трудових відносин, що допоможе зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість з тіні. За попередніми оцінками, це може детінізувати ринок праці на 43 млрд грн на рік.
  • Гнучкі трудові договори: Кількість типів договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс регулює сучасні формати роботи - дистанційну, надомну, з нефіксованим робочим часом. Працівник зможе укладати одночасно кілька типів договорів із роботодавцем.
  • Цифровізація трудових відносин: Електронні документи прирівнюються до паперових, що спрощує оформлення та облік трудових відносин.
  • Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати: Мінімальна заробітна плата, як місячна, так і погодинна, буде узгоджена зі стандартами ЄС та визначатиметься як відсоток від середньої зарплати, що встановлюватиме Уряд.
  • Гнучкі режими праці для батьків: Кодекс закріплює право на дистанційну роботу або роботу вдома та розширює можливості відпусток для догляду за дитиною - обидва батьки зможуть взяти по два місяці.
  • Реформа інспекції праці: Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок для ефективнішого контролю та зменшення надмірного тиску на роботодавців.
  • Можливості для молоді: Кодекс запроваджує учнівський трудовий договір, який дозволяє безпечно поєднувати навчання з першою роботою.

"Ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП", - наголосила Свириденко. 

Наступний етап - розгляд проєкту Трудового кодексу в першому читанні у парламенті. Прем’єрка розраховує на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом у проміжку між читаннями.

Загалом у 2025 році український ринок праці, попри повномасштабну війну, демонстрував обережну стабілізацію: 67% підприємств продовжували найм персоналу, зростали заробітні плати, а у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%.

Автор:
Ольга Опенько