Вперше за понад 50 років: уряд схвалив новий Трудовий кодекс

Кабінет міністрів України схвалив проєкт нового Трудового кодексу, який має стати основою реформи ринку праці та замінити застарілий Кодекс законів про працю 1971 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові правила роботи та Трудовий кодекс

"Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці", - написала вона.

Робота над документом тривала понад два роки та здійснювалася командою Мінекономіки у тісній співпраці з бізнесом, профспілками, науковою спільнотою й за участі міжнародних партнерів. Процес підготовки та координації реформи було розпочато ще на етапі роботи віцепрем’єр-міністерки, а ухвалення проєкту стало важливим кроком для запуску системних змін на ринку праці.

Зазначається, що ринок праці в Україні досі регулюється Кодексом законів про працю 1971 року, тоді як структура економіки, форми зайнятості та потреби роботодавців і працівників значно змінилися. Новий Трудовий кодекс враховує ці зміни та встановлює сучасні, прозорі правила трудових відносин.

Документ також є важливою складовою Стратегії зайнятості населення до 2030 року, ухваленої сьогодні Урядом. Його мета - зробити ринок праці більш інклюзивним та залучити до економічної активності тих, хто нині часто залишається поза його межами: жінок, молодь, ветеранів і людей з інвалідністю.

Що змінюється?

Чіткі ознаки трудових відносин: Кодекс визначає 8 ознак трудових відносин, що допоможе зменшити правову невизначеність і вивести зайнятість з тіні. За попередніми оцінками, це може детінізувати ринок праці на 43 млрд грн на рік.

Гнучкі трудові договори: Кількість типів договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс регулює сучасні формати роботи - дистанційну, надомну, з нефіксованим робочим часом. Працівник зможе укладати одночасно кілька типів договорів із роботодавцем.

Цифровізація трудових відносин: Електронні документи прирівнюються до паперових, що спрощує оформлення та облік трудових відносин.

Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати: Мінімальна заробітна плата, як місячна, так і погодинна, буде узгоджена зі стандартами ЄС та визначатиметься як відсоток від середньої зарплати, що встановлюватиме Уряд.

Гнучкі режими праці для батьків: Кодекс закріплює право на дистанційну роботу або роботу вдома та розширює можливості відпусток для догляду за дитиною - обидва батьки зможуть взяти по два місяці.

Реформа інспекції праці: Впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок для ефективнішого контролю та зменшення надмірного тиску на роботодавців.

Можливості для молоді: Кодекс запроваджує учнівський трудовий договір, який дозволяє безпечно поєднувати навчання з першою роботою.

"Ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП", - наголосила Свириденко.

Наступний етап - розгляд проєкту Трудового кодексу в першому читанні у парламенті. Прем’єрка розраховує на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом у проміжку між читаннями.

Загалом у 2025 році український ринок праці, попри повномасштабну війну, демонстрував обережну стабілізацію: 67% підприємств продовжували найм персоналу, зростали заробітні плати, а у 2026 році понад половина роботодавців планують підвищення оплати праці на 10–20%.