Велика Британія вперше перехопила танкер російського "тіньового флоту"

Збройні сили Великої Британії перехопили нафтовий танкер російського "тіньового флоту" SMYRTOS, який намагався пройти через Ла-Манш. Це перша така операція, якою керували британські сили.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Ця успішна операція завдає ще одного удару Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм переховуватися", — зауважив прем’єр.

Він подякував Збройним силам Великої Британії, які "захищають безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік".

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що операція тривала 6 годин. Її здійснили військові Королівської морської піхоти і працівники Національного агентства по боротьбі зі злочинністю. Крім того, підтримку з повітря здійснювали літаки Maritime Air Group (Chinooks, Merlin Mk4 і Wildcat), літак RAF P-8, а також фригати HMS SUTHERLAND і HMS LEDBURY.

SMYRTOS можуть перемістити на якірну стоянку біля південного британського узбережжя. Його будуть контролювати через побоювання щодо безпеки і екологічного впливу нафтових танкерів.

В останні кілька років європейські країни активізували затримання суден, які перевозять сировину з Росії та використовуються для обходу санкцій. 31 травня в Атлантичному океані військово-морськими силами Франції та Великобританії було затримано судно Tagor. За даними французької влади, судно вийшло з Мурманська і використало прапор Камеруну. Франція заявила, що танкер міг перевозити російську чи іранську нафту в обхід санкцій.

З березня 2026 року під арештом у шведському Треллеборзі перебуває суховантажне судно Caffa, яке шведський суд ухвалив передати українській владі. Українська влада стверджує, що влітку 2025 року судно використовувалося для вивезення зерна із Севастополя до сирійського порту Тартус і йшло під хибним прапором.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про "флот-привид", що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.