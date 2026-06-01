Франція затримала в Атлантичному океані російський танкер з арктичною нафтою

Військово-морські сили Франції за підтримки Великої Британії та інших країн-партнерів провели успішну операцію в Атлантичному океані, затримавши підсанкційний танкер Tagor. Судно, що належить до "тіньового флоту" росії, перевозило арктичну нафту в обхід міжнародних обмежень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційну заяву президента Франції Емманюеля Макрона.

На опублікованих кадрах зафіксовано момент висадки військових спецпризначенців на борт корабля з гелікоптера. Президент Франції наголосив, що обхід міжнародних санкцій, порушення морського права та фінансування війни, яку росія веде проти України вже понад чотири роки, є абсолютно неприйнятними. Окрім того, подібні судна нехтують базовими правилами навігації, створюючи пряму загрозу для безпеки та довкілля.

Маршрут судна та зв'язок з Іраном

За даними профільних сервісів моніторингу MarineTraffic та українського порталу ГУР War&Sanctions, затриманий рейс мав чіткі ознаки нелегальних схем експорту сировини:

Звідки й куди йшов: танкер Tagor ходив під прапором Мадагаскару. Він завантажив нафту з підсанкційного російського плавучого сховища "Умба" у Баренцовому морі та прямував до порту в Камеруні. Сховище "Умба" вважається ключовим елементом у ланцюгу вивезення арктичної нафти РФ.

Іранський слід: за інформацією War&Sanctions, Tagor входить до складу масштабної судноплавної імперії Мохаммеда Хоссейна Шамхані. Він є сином Алі Шамхані, головного політичного радника Верховного лідера Ірану. Ця прихована мережа забезпечує росії та Ірану десятки мільярдів доларів прибутку від нелегального продажу вуглеводнів по всьому світу.

Статус обмежень: проти танкера Tagor ще у 2025 році було запроваджено пакет санкцій з боку США, ЄС, Великої Британії, Швейцарії та України. Сама ж плавуча база "Умба" потрапила під українські санкції наприкінці квітня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Франція уже затримувала у Середземному морі танкер російського "тіньового флоту". У березні 2026 року французькі моряки спільно з британськими союзниками заарештували корабель Deyna, який також прямував із російського Мурманська. Тоді судно намагалося замаскуватися та йшло під фальшивим прапором африканської країни Мозамбік.