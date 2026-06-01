Франция задержала в Атлантическом океане российский танкер с арктической нефтью

Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании и других стран-партнеров провели успешную операцию в Атлантическом океане, задержав подсанкционный танкер Tagor. Судно, принадлежащее к "теневому флоту" России, перевозило арктическую нефть в обход международных ограничений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

На опубликованных кадрах зафиксирован момент высадки военных спецназовцев на борт корабля с вертолета. Президент Франции подчеркнул, что обход международных санкций, нарушение морского права и финансирование войны, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет, абсолютно неприемлемы. Кроме того, подобные суда пренебрегают базовыми правилами навигации, создавая прямую угрозу безопасности и окружающей среде.

Маршрут судна и связь с Ираном

По данным профильных сервисов мониторинга MarineTraffic и украинского портала ГУР War&Sanctions, задержанный рейс имел четкие признаки нелегальных схем экспорта сырья:

Откуда и куда шел: танкер Tagor ходил под флагом Мадагаскара. Он загрузил нефть из подсанкционного российского плавучего хранилища "Умба" в Баренцевом море и направлялся в порт в Камеруне. Хранилище "Умба" считается ключевым элементом в цепи вывоза арктической нефти РФ.

Иранский след: по информации War&Sanctions, Tagor входит в состав масштабной судоходной империи Мохаммеда Хоссейна Шамхани. Он сын Али Шамхани, главного политического советника Верховного лидера Ирана. Эта скрытая сеть обеспечивает России и Ирану десятки миллиардов долларов прибыли от нелегальной продажи углеводородов по всему миру.

Статус ограничений: против танкера Tagor еще в 2025 году был введен пакет санкций со стороны США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины. Сама плавучая база "Умба" попала под украинские санкции в конце апреля 2026 года.

Напомним, ранее Франция уже задерживала в Средиземном море танкер российского "теневого флота" . В марте 2026 года французские моряки совместно с британскими союзниками арестовали корабль Deyna, также направлявшийся из российского Мурманска. Тогда судно пыталось замаскироваться и уходило под фальшивым флагом африканской страны Мозамбик.