Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота РФ в своих водах

Вооруженные силы Великобритании и правоохранители смогут перехватывать и задерживать подсанкционные суда российского теневого флота, проходящие транзитом через британские воды.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что этот шаг закроет для подсанкционных судов важные морские маршруты, в частности, пролив Ла-Манш. Это заставит операторов либо выбирать более длинные и более дорогие маршруты, либо рисковать быть задержанными британскими войсками.

Также военные и правоохранители в течение последних недель проходили интенсивную подготовку к разным сценариям, в частности к высадке на не сдающиеся суда, вооружены или используют высокотехнологичные системы всеохватывающего наблюдения, чтобы избежать задержания.

После задержания судна могут быть возбуждены уголовные производства против владельцев, операторов и членов экипажа за нарушение санкционного законодательства Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пояснил, что одобрил более агрессивные действия против этих судов, поскольку глава РФ Владимир Путин, вероятно, "потирает руки" от резкого роста цен на нефть, вызванный войной США и Израиля против Ирана.

"Вот почему мы еще настойчивее преследуем его теневой флот, не только обеспечивая безопасность Британии, но и лишая военную машину Путина грязных прибылей, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине. Он и его приспешники не должны сомневаться, мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину. Великобритании.

Напомним, 20 марта Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море танкер Deyna, связываемый с "теневым флотом" России. Судно следовало из Мурманска под флагом Мозамбика