"Теневой флот" России: как он финансирует войну против Украины

Россия продолжает финансировать войну против Украины благодаря экспорту нефти, несмотря на международные санкции. Ключевую роль в этом играет так называемый "теневой флот" - сеть танкеров, позволяющая обходить ограничения и скрывать происхождение сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Как Россия зарабатывает на войну

Министерство обороны Украины объясняет, как функционирует так называемый "теневой флот" России и какую роль он играет в финансировании войны против Украины.

После начала полномасштабного вторжения россия понесла значительные потери не только на поле боя, но и в экономической сфере. Чтобы поддерживать агрессию, страна вынуждена направлять огромные средства на военные нужды. Основным источником этих ресурсов остается экспорт нефти.

Несмотря на международные санкции, Россия продолжает продавать нефть через так называемый «теневой флот». Именно эти доходы в значительной степени обеспечивают финансирование войны — от производства ракет и дронов до выплат военным и пропаганды. Блокировка этого канала может существенно снизить возможности агрессора.

Для противодействия этому Украина делает ставку на:

усиление санкционного давления;

тесную координацию с международными партнерами;

разработку стратегии борьбы с теневым флотом;

совместные действия на море.

В настоящее время ведется активная работа с европейскими странами, чтобы их законодательство позволяло не только останавливать подозрительные суда, но и арестовывать и конфисковывать груз.

Что такое "теневой флот"

Это сеть танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о «флот-призраке», позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.

Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.

Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 – ключевые, а примерно 65 формируют ядро системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.

Как это работает

"Теневой флот" – это сложная схема, позволяющая скрыть путь денег от продажи нефти.

Невидимые суда: танкеры отключают систему идентификации (AIS), чтобы оставаться незаметными.

Устаревший флот: используются суда 15–25 лет без надлежащего обслуживания и страхования.

Оффшорные схемы: владельцами часто выступают фиктивные компании, что затрудняет отслеживание финансовых потоков.

Финансирование войны

Экономика России в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей. Несмотря на ограничение цен, теневой флот позволяет обходить санкции и скрывать происхождение нефти.

По оценкам, до 35–40% федерального бюджета России формируется именно благодаря таким схемам. Эти средства тратятся на производство оружия, закупку технологий, создание дронов и финансирование армии.

Кроме того, под прикрытием гражданских судов может производиться разведка или перевозка грузов двойного назначения.

Экологическая угроза

Суда теневого флота представляют серьезную опасность для окружающей среды. Из-за износа и отсутствия должного контроля возрастает риск аварий и разливов нефти.

В случае крушения установить ответственных практически невозможно из-за сложной сети оффшорных компаний. Расходы на ликвидацию последствий в таком случае будут нести прибрежные государства.