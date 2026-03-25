"Тіньовий флот" Росії: як він фінансує війну проти України

Росія продовжує фінансувати війну проти України завдяки експорту нафти, попри міжнародні санкції. Ключову роль у цьому відіграє так званий “тіньовий флот” - мережа танкерів, що дозволяє обходити обмеження та приховувати походження сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як Росія заробляє на війну

Міністерство оборони України пояснює, як функціонує так званий "тіньовий флот" Росії та яку роль він відіграє у фінансуванні війни проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення росія зазнала значних втрат не лише на полі бою, а й в економічній сфері. Щоб підтримувати агресію, країна змушена спрямовувати величезні кошти на військові потреби. Основним джерелом цих ресурсів залишається експорт нафти.

Попри міжнародні санкції, рф продовжує продавати нафту через так званий «тіньовий флот». Саме ці доходи значною мірою забезпечують фінансування війни — від виробництва ракет і дронів до виплат військовим і ведення пропаганди. Блокування цього каналу може суттєво зменшити можливості агресора.

Для протидії цьому Україна робить ставку на:

посилення санкційного тиску;

тісну координацію з міжнародними партнерами;

розробку стратегії боротьби з тіньовим флотом;

спільні дії на морі.

Наразі ведеться активна робота з європейськими країнами, щоб їхнє законодавство дозволяло не лише зупиняти підозрілі судна, а й арештовувати їх та конфісковувати вантаж.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про «флот-привид», що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.

Як це працює

"Тіньовий флот" - це складна схема, що дозволяє приховати шлях грошей від продажу нафти.

Невидимі судна: танкери вимикають системи ідентифікації (AIS), щоб залишатися непомітними.

Застарілий флот: використовуються судна віком 15–25 років без належного обслуговування та страхування.

Офшорні схеми: власниками часто виступають фіктивні компанії, що ускладнює відстеження фінансових потоків.

Фінансування війни

Економіка рф значною мірою залежить від експорту енергоносіїв. Попри обмеження цін, «тіньовий флот» дозволяє обходити санкції та приховувати походження нафти.

За оцінками, до 35–40% федерального бюджету росії формується саме завдяки таким схемам. Ці кошти витрачаються на виробництво зброї, закупівлю технологій, створення дронів і фінансування армії.

Крім того, під прикриттям цивільних суден може здійснюватися розвідка або перевезення вантажів подвійного призначення.

Екологічна загроза

Судна тіньового флоту становлять серйозну небезпеку для довкілля. Через зношеність і відсутність належного контролю зростає ризик аварій і розливів нафти.

У разі катастрофи встановити відповідальних практично неможливо через складну мережу офшорних компаній. Витрати на ліквідацію наслідків у такому випадку нестимуть прибережні держави.