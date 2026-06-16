Кабмін збільшив обсяги будівництва нових електростанцій до 1,5 ГВт

Кабінет міністрів України вніс зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності, збільшивши загальний обсяг майбутньої генерації з 1322 МВт до 1505 МВт. Окрім цього, в країні офіційно створили відповідну конкурсну комісію.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, розширення лімітів на 183 МВт пов'язане зі збільшенням регіонального лоту для Дніпропетровської області.

Головне завдання цього кроку — суттєво посилити надійність та стабільність електропостачання Дніпровського енерговузла, мінімізувати інфраструктурні ризики у прифронтовому регіоні та сформувати додатковий резерв потужності для всієї енергосистеми.

Нові правила для інвесторів та утворення комісії

Паралельно з цим Міністерство енергетики своїм наказом утворило спеціальну Комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Її очолив перший заступник міністра енергетики, який найближчим часом затвердить персональний склад цього органу.

Денис Шмигаль нагадав, що перший етап конкурсу завершився наприкінці минулого року — тоді сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів становила 78,1 МВт. Під час підготовки до другого етапу уряд врахував фідбек від підприємців та оновив правила гри.

Відтепер для учасників діятимуть такі вимоги:

Мінімальний ліміт: кожен окремий енергооб'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт.

Посилена безпека: інфраструктурні об'єкти обов'язково мають бути оснащені другим рівнем захисту від ворожих атак.

Чіткі дедлайни: компанія-переможець бере на себе суворі юридичні зобов'язання збудувати та запустити потужності у чітко визначені терміни. Натомість держава гарантує для цього необхідні інвестиційні стимули та технічні умови.

В уряді очікують, що весь запланований обсяг розподіленої генерації буде введено в експлуатацію до кінця 2027 року. Це має стати одним із ключових елементів децентралізації енергомережі та формування нової архітектури енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, регіони отримають 67,8 мільярда гривень на плани стійкості та підготовку до зими. Держава спрямує ці кошти завдяки ухваленим Верховною Радою змінам до державного бюджету, а ще 9,6 мільярда гривень на потреби енергетичної та інфраструктурної підготовки додатково виділять місцеві бюджети.