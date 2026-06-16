Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін збільшив обсяги будівництва нових електростанцій до 1,5 ГВт

електроенергія
Кабмін збільшив обсяги будівництва нових електростанцій до 1,5 ГВт / Depositphotos

Кабінет міністрів України вніс зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності, збільшивши загальний обсяг майбутньої генерації з 1322 МВт до 1505 МВт. Окрім цього, в країні офіційно створили відповідну конкурсну комісію.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, розширення лімітів на 183 МВт пов'язане зі збільшенням регіонального лоту для Дніпропетровської області. 

Головне завдання цього кроку — суттєво посилити надійність та стабільність електропостачання Дніпровського енерговузла, мінімізувати інфраструктурні ризики у прифронтовому регіоні та сформувати додатковий резерв потужності для всієї енергосистеми.

Нові правила для інвесторів та утворення комісії

Паралельно з цим Міністерство енергетики своїм наказом утворило спеціальну Комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності. Її очолив перший заступник міністра енергетики, який найближчим часом затвердить персональний склад цього органу.

Денис Шмигаль нагадав, що перший етап конкурсу завершився наприкінці минулого року — тоді сумарна потужність гарантованих бізнесом проєктів становила 78,1 МВт. Під час підготовки до другого етапу уряд врахував фідбек від підприємців та оновив правила гри.

Відтепер для учасників діятимуть такі вимоги:

  • Мінімальний ліміт: кожен окремий енергооб'єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт.
  • Посилена безпека: інфраструктурні об'єкти обов'язково мають бути оснащені другим рівнем захисту від ворожих атак.
  • Чіткі дедлайни: компанія-переможець бере на себе суворі юридичні зобов'язання збудувати та запустити потужності у чітко визначені терміни. Натомість держава гарантує для цього необхідні інвестиційні стимули та технічні умови.

В уряді очікують, що весь запланований обсяг розподіленої генерації буде введено в експлуатацію до кінця 2027 року. Це має стати одним із ключових елементів децентралізації енергомережі та формування нової архітектури енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, регіони отримають 67,8 мільярда гривень на плани стійкості та підготовку до зими. Держава спрямує ці кошти завдяки ухваленим Верховною Радою змінам до державного бюджету, а ще 9,6 мільярда гривень на потреби енергетичної та інфраструктурної підготовки додатково виділять місцеві бюджети.

Автор:
Максим Кольц