Бізнес зможе отримати до 25 млн євро на проєкти генерації під 10% річних

З 1 червня в Україні розпочала роботу державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. В її межах підприємства можуть залучати кредити від 1 до 25 млн євро на будівництво нових енергетичних потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки з боку держави.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Нові кредити під 10%

Програма орієнтована насамперед на середні та великі підприємства. Вона передбачає фінансування будівництва газопоршневих і газотурбінних установок, когенераційних комплексів, об’єктів на біомасі та біогазі, систем накопичення енергії, а також іншої інфраструктури, що сприятиме підвищенню надійності електропостачання.

Обсяг фінансування в межах програми становить від 1 до 25 млн євро в гривневому еквіваленті. Кредити можуть надаватися на строк до п’яти років. Для проєктів, які перебувають на етапі будівництва та введення в експлуатацію, передбачена можливість відтермінування платежів терміном до одного року.

Особливу увагу приділятимуть проєктам, що реалізуються в регіонах із дефіцитом генеруючих потужностей, насамперед у прифронтових областях. Подати заявку на участь у програмі наразі можна через 14 банків-партнерів, а їхня кількість надалі збільшуватиметься. Відбір та супровід проєктів здійснюватиме Національна установа розвитку.

Крім нової програми, для бізнесу залишаються доступними інші механізми підтримки енергетичних проєктів. Зокрема, підприємства можуть отримати кредити до 10 млн грн під 0% на придбання генераторів і газових установок, а також до 250 млн грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд наголошує, що розвиток розподіленої генерації є одним із ключових елементів підвищення енергетичної стійкості регіонів. Реалізація нових проєктів дозволить збільшити доступні потужності енергосистеми, забезпечити стабільнішу роботу підприємств та знизити ризики, пов’язані з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру країни.

Нагадаємо, у Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Вони вже оснащені захистом і проходять етапи налаштування та тестування.