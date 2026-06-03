Бизнес сможет получить до 25 млн евро на проекты поколения под 10% годовых

С 1 июня в Украине начала работу государственная программа поддержки проектов распределенной генерации. В ее пределах предприятия могут привлекать кредиты от 1 до 25 млн. евро на строительство новых энергетических мощностей под 10% годовых благодаря компенсации части процентной ставки со стороны государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые кредиты под 10%

Программа ориентирована, прежде всего, на средние и крупные предприятия. Она предусматривает финансирование строительства газопоршневых и газотурбинных установок, когенерационных комплексов, объектов на биомассе и биогазе, систем накопления энергии, а также другой инфраструктуры, что приведет к повышению надежности электроснабжения.

Объем финансирования в рамках программы составляет от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте. Кредиты могут предоставляться сроком до пяти лет. Для проектов, которые находятся на этапе строительства и ввода в эксплуатацию, предусмотрена возможность отсрочки платежей на срок до одного года.

Особое внимание будет уделено проектам, реализуемым в регионах с дефицитом генерирующих мощностей, прежде всего в прифронтовых областях. Подать заявку на участие в программе можно через 14 банков-партнеров, а их количество в дальнейшем будет увеличиваться. Отбор и сопровождение проектов будет осуществляться Национальным учреждением развития.

Помимо новой программы для бизнеса остаются доступными другие механизмы поддержки энергетических проектов. В частности, предприятия могут получить кредиты до 10 млн. грн. под 0% на приобретение генераторов и газовых установок, а также до 250 млн. грн. в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительство отмечает, что развитие распределенной генерации является одним из ключевых элементов повышения энергетической устойчивости регионов. Реализация новых проектов позволит увеличить доступные мощности энергосистемы, обеспечить более стабильную работу предприятий и снизить риски, связанные с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру страны.

Напомним, в Киеве, в рамках плана энергостойкости, построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Они уже оснащены защитой и проходят этапы настройки и тестирования.