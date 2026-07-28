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ЕС готовит рекордный пакет санкций против 1600 компаний, помогающих России в войне
Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1,6 тыс. компаний, способствующих ведению войны России против Украины. Это станет самым масштабным черным списком предприятий, внесенным в один пакет ограничений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.
По данным издания, совокупный годовой оборот компаний, подпадающих под ограничения, превышает $20 миллиардов, а количество их работников составляет более 265 тысяч человек. В случае утверждения предложения, общее количество подсанкционных ЕС юридических лиц вырастет на 50%. Для вступления решения в силу должны подписать все страны-члены.
Проект готовит дипломатическая служба ЕС. В отличие от предыдущих инициатив этот пакет направлен против конкретных предприятий военно-промышленного комплекса РФ, а не отдельных товаров или отраслей.
Предложение планируется передать на рассмотрение дипломатам в ближайшие недели, чтобы дать столицам время для изучения, а финально принять решение на встрече министров иностранных дел в октябре. Отдельно блок готовит ограничения, связанные с принудительной депортацией украинских детей.
Разногласия внутри блока
Принятие ограничений происходит на фоне усложнения санкционной процедуры в ЕС, поскольку страны требуют исключений для минимизации собственного экономического ущерба.
В частности, при подготовке 21-го пакета санкций Евросоюза пришлось смягчить ряд пунктов:
- отменен запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны из-за позиции Греции;
- Франция и Италия добились смягчения ограничений по запрету на въезд в ЕС для бывших российских военных;
- ряд стран отклонили запрет на импорт отдельных видов русской рыбы (трески и минтая).
Дипломатический и военный контекст
Европейские лидеры считают, что укрепление позиций Украины на поле боя и замедление экономики РФ (снижающей прогнозы роста на 2026 год) создают условия для новых мирных переговоров.
Параллельно разворачиваются следующие дипломатические процессы:
- Президент США Дональд Трамп возвращается в повестку дня войны, обещая помощь в развитии украинской ПВО и принимая в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.
- Германия, Франция и Великобритания возобновляют усилия по привлечению Путина к переговорам в координации с Зеленским.
- Команда главы Евросовета Антониу Средства контактировала с Кремлем для открытия канала связи.
Напомним, ранее ЕС принял 21-й пакет санкций, ударивший по финансовому сектору, криптовалютным сервисам, нефтяным доходам, теневому флоту и предприятиям ВПК РФ, прибавив к ограничениям 48 физических лиц и 170 организаций (в общей сложности 218 новых позиций).