ЕС готовит рекордный пакет санкций против 1600 компаний, помогающих России в войне

Европейский Союз планирует ввести санкции против более 1,6 тыс. компаний, способствующих ведению войны России против Украины. Это станет самым масштабным черным списком предприятий, внесенным в один пакет ограничений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным издания, совокупный годовой оборот компаний, подпадающих под ограничения, превышает $20 миллиардов, а количество их работников составляет более 265 тысяч человек. В случае утверждения предложения, общее количество подсанкционных ЕС юридических лиц вырастет на 50%. Для вступления решения в силу должны подписать все страны-члены.

Проект готовит дипломатическая служба ЕС. В отличие от предыдущих инициатив этот пакет направлен против конкретных предприятий военно-промышленного комплекса РФ, а не отдельных товаров или отраслей.

Предложение планируется передать на рассмотрение дипломатам в ближайшие недели, чтобы дать столицам время для изучения, а финально принять решение на встрече министров иностранных дел в октябре. Отдельно блок готовит ограничения, связанные с принудительной депортацией украинских детей.

Разногласия внутри блока

Принятие ограничений происходит на фоне усложнения санкционной процедуры в ЕС, поскольку страны требуют исключений для минимизации собственного экономического ущерба.

В частности, при подготовке 21-го пакета санкций Евросоюза пришлось смягчить ряд пунктов:

отменен запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны из-за позиции Греции;

Франция и Италия добились смягчения ограничений по запрету на въезд в ЕС для бывших российских военных;

ряд стран отклонили запрет на импорт отдельных видов русской рыбы (трески и минтая).

Дипломатический и военный контекст

Европейские лидеры считают, что укрепление позиций Украины на поле боя и замедление экономики РФ (снижающей прогнозы роста на 2026 год) создают условия для новых мирных переговоров.

Параллельно разворачиваются следующие дипломатические процессы:

Президент США Дональд Трамп возвращается в повестку дня войны, обещая помощь в развитии украинской ПВО и принимая в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

Германия, Франция и Великобритания возобновляют усилия по привлечению Путина к переговорам в координации с Зеленским.

Команда главы Евросовета Антониу Средства контактировала с Кремлем для открытия канала связи.

Напомним, ранее ЕС принял 21-й пакет санкций, ударивший по финансовому сектору, криптовалютным сервисам, нефтяным доходам, теневому флоту и предприятиям ВПК РФ, прибавив к ограничениям 48 физических лиц и 170 организаций (в общей сложности 218 новых позиций).