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Кабмин увеличил объемы строительства новых электростанций до 1,5 ГВт

электроэнергия
Кабмин увеличил объемы строительства новых электростанций до 1,5 ГВт / Depositphotos

Кабинет министров Украины внес изменения в условия проведения второго этапа конкурса на строительство новой генерирующей мощности, увеличив общий объем будущего генерации с 1322 МВт до 1505 МВт. Кроме того, в стране официально создали соответствующую конкурсную комиссию.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам главы правительства, расширение лимитов на 183 МВт связано с увеличением регионального лота для Днепропетровской области.

Главная задача этого шага – существенно усилить надежность и стабильность электроснабжения Днепровского энергоузла, минимизировать инфраструктурные риски в прифронтовом регионе и сформировать дополнительный резерв мощности для всей энергосистемы.

Новые правила для инвесторов и создание комиссии

Параллельно с этим Министерство энергетики своим приказом создало специальную Комиссию по проведению конкурса на строительство генерирующей мощности. Ее возглавил первый замминистра энергетики, который в ближайшее время утвердит персональный состав этого органа.

Денис Шмигаль напомнил, что первый этап конкурса завершился в конце прошлого года – тогда суммарная мощность гарантированных бизнесом проектов составила 78,1 МВт. Во время подготовки ко второму этапу правительство учло фидбек от предпринимателей и обновило правила игры.

Теперь для участников будут действовать следующие требования:

  • Минимальный предел: каждый отдельный энергообъект должен иметь гарантированную мощность не менее 10 МВт.
  • Усиленная безопасность: инфраструктурные объекты должны быть оснащены вторым уровнем защиты от вражеских атак.
  • Четкие дедлайны: победившая компания берет на себя строгие юридические обязательства построить и запустить мощности в четко определенные сроки. Государство гарантирует для этого необходимые инвестиционные стимулы и технические условия.

В правительстве ожидают, что весь запланированный объем распределенной генерации будет введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Это должно стать одним из ключевых элементов децентрализации сети и формирование новой архитектуры энергетической безопасности Украины.

Напомним, регионы получат 67,8 миллиарда гривен на планы устойчивости и подготовки к зиме. Государство направит эти средства благодаря принятым Верховной Радой изменениям в государственный бюджет, а еще 9,6 миллиарда гривен на нужды энергетической и инфраструктурной подготовки дополнительно выделят местные бюджеты.

Автор:
Максим Кольц