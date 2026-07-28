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Первые семьи завершили строительство домов на собственной земле по программе "єВідновлення"

частный дом
Первые семьи завершили строительство домов на собственной земле / Freepik

Первые семьи завершили строительство частных домов на собственной земле по программе "єВідновлення" в Киевской и Харьковской областях. Сумма предоставленных компенсаций на эти пять объектов составляет 12,2 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Всего с апреля 2025 согласовано 1 185 денежных компенсаций. Средний размер пособия составляет 2,2 млн грн.

Динамика выплат

Финансирование происходит в два этапа:

  • 820 семей получили первый транш на общую сумму 983,7 млн. грн;
  • 432 семьи получили второй транш на общую сумму 543,6 млн. грн.

Наибольшее количество компенсаций на восстановление утверждено в следующих областях:

  • Киевская область - 544 компенсации на 1,5 млрд грн;
  • Черниговская область - 148 компенсаций на 281,8 млн грн;
  • Харьковская область - 49 компенсаций на 107,4 млн грн.

Также выплаты назначены владельцам имущества в Херсонской, Николаевской, Житомирской, Днепропетровской, Сумской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской, Донецкой, Черкасской и Запорожской областях.

Содержание средств и требования

Владельцы разрушенного жилья могут выбрать жилищный сертификат или средства на строительство на собственном участке. Участок может размещаться в любом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Для получения выплаты необходимо:

  • подать заявление через приложение "Дія";
  • прекратить право собственности на уничтоженный дом (право на землю сохраняется);
  • представить уведомление о начале строительных работ в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Средства засчитываются двумя траншами по 50% на специальную карточку "єВідновлення". Второй транш перечисляется после предоставления промежуточного отчета о выполнении работ. Деньги можно тратить исключительно на строительные материалы и услуги подрядчиков, являющихся участниками программы.

Напомним, с таном на июнь 2026 года по программе "єВідновлення" финансовую помощь для проведения ремонтов или покупки новых домов получили уже 206 447 украинских семей на общую сумму 103,9 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук