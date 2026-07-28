Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Наличный курс:

USD

45,00

44,90

EUR

51,40

51,21

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские атомные станции увеличили генерацию электроэнергии до 26,8 млрд кВт·ч

Украинские атомные станции
Украинские АЭС увеличили генерацию / Энергоатом

Украинские атомные электростанции по итогам первого полугодия произвели 26 820,1 млн кВтч электроэнергии. Этот показатель на 163,1 млн кВтч больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

По информации компании, положительной динамики удалось добиться благодаря эффективному планированию ремонтной кампании, соблюдению утвержденных графиков и досрочному выполнению запланированных работ.

"Это позволяет Энергоатому обеспечивать производство максимально возможного объема электроэнергии, выполнять и перевыполнять производственные показатели, а также своевременно готовить энергоблоки к работе в следующем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно структуры производства и потребления за 2019-2025 годы, в определенные критические периоды доля электроэнергии, производимой на АЭС, достигала более 67% от общего объема в сети.

Напомним, из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить   плановые ремонты атомных станций   во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой.   работают на максимуме.

Автор:
Татьяна Бессараб