Украинские атомные станции увеличили генерацию электроэнергии до 26,8 млрд кВт·ч

Украинские атомные электростанции по итогам первого полугодия произвели 26 820,1 млн кВтч электроэнергии. Этот показатель на 163,1 млн кВтч больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

По информации компании, положительной динамики удалось добиться благодаря эффективному планированию ремонтной кампании, соблюдению утвержденных графиков и досрочному выполнению запланированных работ.

"Это позволяет Энергоатому обеспечивать производство максимально возможного объема электроэнергии, выполнять и перевыполнять производственные показатели, а также своевременно готовить энергоблоки к работе в следующем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно структуры производства и потребления за 2019-2025 годы, в определенные критические периоды доля электроэнергии, производимой на АЭС, достигала более 67% от общего объема в сети.

Напомним, из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.