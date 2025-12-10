ЄС запровадив нові санкції проти Росії: до списків потрапили "тіньовий флот"

10 грудня посли держав-членів Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк.

За його інформацією, дипломати ЄС домовилися розширити санкційні списки, включивши до них дев’ять фізичних і юридичних осіб, причетних до забезпечення діяльності так званого "тіньового флоту", а також внести до чорного списку 43 судна, що належать до цієї мережі.

Крім того, під обмеження потрапили ще 12 осіб і дві компанії, яких у ЄС вважають причетними до дій, спрямованих на дестабілізацію Європейського Союзу.

Як уточнює Йозвяк, санкції також зачепили офіцерів Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), осіб, пов’язаних із дискусійним клубом "Валдай", а також громадян США, Франції та Чехії, яких у Євросоюзі підозрюють у співпраці з Росією.

Нагадаємо, ще в жовтні Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти трьох фірм, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам “тіньового флоту” Росії.