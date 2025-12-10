Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС запровадив нові санкції проти Росії: до списків потрапили "тіньовий флот"

танкер
"Тіньовий флот" потрапив під санкції ЄС / Depositphotos

10 грудня посли держав-членів Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з європейських питань Рікард Йозвяк.

За його інформацією, дипломати ЄС домовилися розширити санкційні списки, включивши до них дев’ять фізичних і юридичних осіб, причетних до забезпечення діяльності так званого "тіньового флоту", а також внести до чорного списку 43 судна, що належать до цієї мережі.

Крім того, під обмеження потрапили ще 12 осіб і дві компанії, яких у ЄС вважають причетними до дій, спрямованих на дестабілізацію Європейського Союзу.

Як уточнює Йозвяк, санкції також зачепили офіцерів Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), осіб, пов’язаних із дискусійним клубом "Валдай", а також громадян США, Франції та Чехії, яких у Євросоюзі підозрюють у співпраці з Росією.

Нагадаємо, ще в жовтні Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти трьох фірм, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам “тіньового флоту” Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко