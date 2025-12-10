В Одеському порту СБУ арештувала судно "тіньового" флоту РФ, яке вивозило українське зерно (ФОТО)

Служба безпеки України (СБУ) в Одеському морському порту затримала і арештувала іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії. Суховантаж систематично використовувалося для незаконного експорту української агропродукції з тимчасово окупованого Криму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як діяла злочинна схема?

Власник судна перебував під санкціями РНБО, тому для їх обходу регулярно змінювалася назва судна та формальні бенефіціари з третіх країн.

За даними слідства, суховантаж який прибув до Одеси під прапором африканської країни нібито для вивезення партії сталевих труб. Проте встановлено, що до повномасштабного вторгнення корабель щонайменше сім разів нелегально заходив до Севастополя. Підтверджено, що у січні 2021 року він незаконно вивіз з українського півострова майже 7 тисяч тонн пшениці до північної Африки.

Затримання, докази та наслідки

На борту судна перебували капітан та 16 членів екіпажу — громадяни країн Близького Сходу. Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу у порти тимчасово окупованих територій України.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед яких "Державна зрада" (ч. 1 ст. 111) та "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України " (ч. 3 ст. 110-2).

За рішенням суду, на судно накладено арешт. Арештований актив буде передано в управління Національному агентству АРМА.

Нагадаємо, у листопаді Україна не допустила Росію до Ради Міжнародної морської організації.