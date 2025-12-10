Запланована подія 2

В Одесском порту СБУ арестовала судно "теневого" флота РФ, вывозившее украинское зерно (ФОТО)

судно, работники СБУ
СБУ арестовала иностранное судно, входившее в "теневой" флот России. / СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесском морском порту задержала и арестовала иностранное судно, входившее в "теневой" флот России. Сухогруз систематически использовался для незаконного экспорта украинской агропродукции из временно оккупированного Крыма.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как действовала преступная схема?

Владелец судна находился под санкциями СНБО, поэтому для их обхода регулярно менялось название судна и формальные бенефициары из третьих стран.

По данным следствия, прибывший в Одессу сухогруз под флагом африканской страны якобы для вывоза партии стальных труб. Однако установлено, что до полномасштабного вторжения корабль, по меньшей мере, семь раз нелегально заходил в Севастополь. Подтверждено, что в январе 2021 года он незаконно вывез из украинского полуострова около 7 тысяч тонн пшеницы в северную Африку.

Задержание, доказательства и последствия

На борту судна находились капитан и 16 членов экипажа - граждане стран Ближнего Востока. В ходе обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного мероприятия в порты временно оккупированных территорий Украины.

Фото 2 — В Одесском порту СБУ арестовала судно "теневого" флота РФ, вывозившее украинское зерно (ФОТО)
СБУ арестовала судно "теневого" флота России

Следователи СБУ открыли уголовное производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых "Государственная измена" (ч. 1 ст. 111) и "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

По решению суда на судно наложен арест. Арестованный актив будет передан в управление Национальному агентству АРМА.

Напомним, в ноябре Украина не допустила Россию в Совет Международной морской организации.

Автор:
Татьяна Ковальчук