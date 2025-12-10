В Одесском порту СБУ арестовала судно "теневого" флота РФ, вывозившее украинское зерно (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесском морском порту задержала и арестовала иностранное судно, входившее в "теневой" флот России. Сухогруз систематически использовался для незаконного экспорта украинской агропродукции из временно оккупированного Крыма.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как действовала преступная схема?

Владелец судна находился под санкциями СНБО, поэтому для их обхода регулярно менялось название судна и формальные бенефициары из третьих стран.

По данным следствия, прибывший в Одессу сухогруз под флагом африканской страны якобы для вывоза партии стальных труб. Однако установлено, что до полномасштабного вторжения корабль, по меньшей мере, семь раз нелегально заходил в Севастополь. Подтверждено, что в январе 2021 года он незаконно вывез из украинского полуострова около 7 тысяч тонн пшеницы в северную Африку.

Задержание, доказательства и последствия

На борту судна находились капитан и 16 членов экипажа - граждане стран Ближнего Востока. В ходе обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного мероприятия в порты временно оккупированных территорий Украины.

Следователи СБУ открыли уголовное производство сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых "Государственная измена" (ч. 1 ст. 111) и "Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

По решению суда на судно наложен арест. Арестованный актив будет передан в управление Национальному агентству АРМА.

Напомним, в ноябре Украина не допустила Россию в Совет Международной морской организации.