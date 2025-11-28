Украина не допустила Россию в Совет Международной морской организации

На 34-й Ассамблее Международной морской организации (ИМО) в Лондоне Россия не смогла получить место в Совете организации, отвечающем за глобальную безопасность судоходства. Это решение явилось результатом системной дипломатической работы Украины и поддержки международных партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Россию не избрали в руководящий орган ИМО

По результатам голосования Россия не была избрана в категорию А, включающую государства с большим интересом в предоставлении международных судоходных услуг.

"Неизбрание России в Совет ИМО - это победа международного права. Сообщество четко указало агрессору на его место - за пределами цивилизованного демократического принятия решений. Страна, которая системно атакует порты, убивает гражданских моряков и шантажирует мир голодом, не имеет никакого морального права управлять глобальной безопасностью судоходства", - об этом отмечает вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Решение не допустить Россию в состав Совета Международной морской организации явилось результатом последовательной и скоординированной работы Министерства развития общин и территорий и Министерства иностранных дел Украины. Важную роль в этом процессе сыграла украинская делегация на 34-й Ассамблее ИМО, которую представляли первый заместитель министра Алена Шкрум и заместитель министра Андрей Кашуба. В ходе работы Ассамблеи украинская сторона предоставила государствам-членам исчерпывающие аргументы по несовместимости действий Российской Федерации с принципами международного морского права и его несоответствия статусу члена руководящего органа ИМО.

Противоправная деятельность РФ в Черноморском регионе

Украина подчеркнула, что Россия системно уничтожает гражданскую морскую инфраструктуру и создает угрозу глобальной безопасности судоходства. Только с начала 2025 года повреждено или частично разрушено 384 объекта портовой инфраструктуры, 124 гражданских судна, погибли 136 мирных граждан и моряков.

Несмотря на постоянные атаки, шесть украинских морских портов продолжают работать, обеспечивая стабильный экспорт зерна и других критически важных товаров на мировые рынки, что имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности.

В то же время, Россия уже более десяти лет незаконно удерживает под оккупацией пять украинских портов в Крыму, два порта в Азовском море и один в Черном море. Кроме того, три морских порта не могут полноценно функционировать уже третий год подряд из-за постоянной угрозы со стороны РФ в Черном море, что фактически ограничивает свободу судоходства через Керченский пролив.

Отдельную опасность представляет так называемый "теневой флот" РФ – устаревшие и незастрахованные суда, которые используются для обхода санкций и финансирования войны против Украины. По оценкам, около 1500 танкеров привлечены к транспортировке российской нефти, создавая не только экономическую, но и значительную экологическую угрозу для морских экосистем.

О работе Черноморского коридора

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.

В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.