Через украинский коридор в Черном море перевезено 157 млн тонн грузов

Украинский морской коридор в Черном море функционирует при поддержке вооруженных сил и сил обороны Украины и способствует стабильности глобальной продовольственной безопасности. С начала своей работы через коридор уже перевезено 157 млн тонн грузов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

"С начала работы перевезено уже 157 млн тонн грузов", - подчеркнул он.

Одним из первых масштабных проектов публично-частного партнерства в портовой сфере стал порт "Черноморск", ожидающий инвестиций более $1,1 млрд и создание более 1000 новых рабочих мест.

О работе Черноморского коридора

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Коридор лежит в прибрежной зоне, используя маршрут от портов Большой Одессы до придунайских портов Рени и Измаила.

В отличие от предыдущего "зернового соглашения" по этому коридору перевозят не только агропродукцию, но и другие товары, в частности металл и контейнеры. Для обеспечения безопасности в портах обустраиваются стационарные и мобильные укрытия.

Автор:
Ольга Опенько