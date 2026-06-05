Конфликт вокруг McDonald's в центре Львова: что требуют жители и обещает компания

Во Львовском городском совете состоялась встреча жителей дома на площади Рынок, 19-21, представителей McDonald's и владельца помещения Dragon Capital из-за жалоб на работу нового ресторана. Люди заявляют о постоянном шуме, вибрации и запахах от вентиляционного оборудования, тогда как компания уверяет, что работает над устранением проблем и уже подготовила план изменений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Конфликт вокруг McDonald's

Во Львовском городском совете прошла встреча, посвященная конфликту вокруг работы нового ресторана McDonald's в центре города. За одним столом собрались жильцы дома на площади Рынок, 19–21, представители заведения и владельца помещения – компании Dragon Capital.

Причиной обсуждения стали жалобы жителей на работу заведения быстрого питания, недавно открывшегося в историческом доме.

Жители дома заявляют о проблемах с вентиляционным оборудованием ресторана, которое, по их словам, занимает значительную часть внутреннего дворика. Также они жалуются на постоянный шум, вибрации и неприятные запахи.

"Это восхищение, наш дворик - это общая территория всех жителей. Сейчас примерно 62-63 децибела. Идет вибрация, трещат стены. И запах - вонь", - рассказал житель дома на площади Рынок, 19 Александр Липко.

Во Львовском городском совете отмечают, что пытаются содействовать разрешению конфликта между жителями и бизнесом, однако подчеркивают ограниченность своих полномочий в этой ситуации.

"С одной стороны есть владельцы жилья, с другой - бизнес, который также имеет имущество в этом здании и действует через разрешения от государства, Минкульта и ГАСИ", - отметил управляющий делами исполнительного комитета Львовского горсовета Евгений Бойко.

В городском совете отмечают, что не выдавали разрешений на работу ресторана, поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, а соответствующие решения принимаются на уровне Министерства культуры.

"Единственным органом, который может отреагировать на жалобы и проверить соблюдение согласованного проекта, является Министерство культуры, которое также может выдать обязательное предписание", - пояснил заместитель директора офиса охраны культурного наследия Святослав Киндратов.

В мэрии также заявляют о необходимости изменений в законодательстве, которые позволили бы местным властям оказать большее влияние на подобные ситуации.

Жители дома подчеркивают, что после открытия заведения потеряли комфорт проживания. По их словам, шум и запахи делают невозможным пребывание в собственных помещениях.

"Днем невозможно открыть окно, ночью тоже. Я задыхаюсь. Почему я должен жить по правилам McDonald's?", - сказала одна из жительниц.

Другие жители требуют демонтажа или переноса части оборудования из внутреннего дворика.

В McDonald's в свою очередь заявляют, что заведение работает на основании всех необходимых разрешений, а также разработало план действий для реагирования на жалобы. В частности, речь идет об уменьшении шума, герметизации вентиляционных каналов, установке дополнительного оборудования и переносе части технических систем.

"Мы работаем над устранением шума, проводим техническую диагностику, а также планируем перенос части оборудования внутрь помещения, что уменьшит нагрузку", - сообщил операционный менеджер McDonald's Юрий Кос.

Пока ситуация остается нерешенной. Стороны договорились продлить переговоры 10 июня. Заведение McDonald's на площади Рынок заработало 19 марта.

Напомним, подобные скандалы вокруг открытия или планирования ресторанов McDonald's в центральных исторических частях городов уже возникали в Украине, в частности, во Львове, где жители выступали против размещения заведения в здании на площади Рынок из-за шума и работы вентиляционного оборудования.