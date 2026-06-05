Конфлікт навколо McDonald's у центрі Львова: що вимагають мешканці та що обіцяє компанія

У Львівській міській раді відбулася зустріч мешканців будинку на площі Ринок, 19-21, представників McDonald's та власника приміщення Dragon Capital через скарги на роботу нового ресторану. Люди заявляють про постійний шум, вібрацію та запахи від вентиляційного обладнання, тоді як компанія запевняє, що працює над усуненням проблем і вже підготувала план змін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Конфлікт навколо McDonald's

У Львівській міській раді відбулася зустріч, присвячена конфлікту навколо роботи нового ресторану McDonald’s у центрі міста. За одним столом зібралися мешканці будинку на площі Ринок, 19–21, представники закладу та власника приміщення - компанії Dragon Capital.

Причиною обговорення стали скарги мешканців на роботу закладу швидкого харчування, який нещодавно відкрився в історичній кам’яниці.

Жителі будинку заявляють про проблеми з вентиляційним обладнанням ресторану, яке, за їхніми словами, займає значну частину внутрішнього дворика. Також вони скаржаться на постійний шум, вібрації та неприємні запахи.

"Це захоплення, наш дворик – це спільна територія всіх мешканців. Зараз приблизно 62–63 децибели. Йде вібрація, тріскають стіни. І запах – сморід", - розповів мешканець будинку на площі Ринок, 19 Олександр Ліпко.

У Львівській міській раді зазначають, що намагаються сприяти вирішенню конфлікту між мешканцями та бізнесом, однак підкреслюють обмеженість своїх повноважень у цій ситуації.

"З одного боку є власники помешкань, з іншого - бізнес, який також має майно в цій будівлі та діє через дозволи від держави, Мінкульту та ДАБІ", - зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко.

У міській раді наголошують, що не видавали дозволів на роботу ресторану, оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, а відповідні рішення ухвалюються на рівні Міністерства культури.

"Єдиним органом, який може відреагувати на скарги та перевірити дотримання погодженого проєкту, є Міністерство культури, яке також може видати обов’язковий до виконання припис", - пояснив заступник директора офісу охорони культурної спадщини Святослав Кіндратів.

У мерії також заявляють про необхідність змін у законодавстві, які б дозволили місцевій владі мати більше впливу на подібні ситуації.

Мешканці будинку наголошують, що після відкриття закладу втратили комфорт проживання. За їхніми словами, шум і запахи унеможливлюють перебування у власних помешканнях.

"Вдень неможливо відкрити вікно, вночі теж. Я задихаюся. Чому я маю жити за правилами McDonald’s?", - сказала одна з мешканок.

Інші жителі вимагають демонтажу або перенесення частини обладнання з внутрішнього дворика.

У McDonald’s своєю чергою заявляють, що заклад працює на підставі всіх необхідних дозволів, а також розробив план дій для реагування на скарги. Зокрема, йдеться про зменшення шуму, герметизацію вентиляційних каналів, встановлення додаткового обладнання та перенесення частини технічних систем.

"Ми працюємо над усуненням шуму, проводимо технічну діагностику, а також плануємо перенесення частини обладнання всередину приміщення, що зменшить навантаження", - повідомив операційний менеджер McDonald’s Юрій Кос.

Наразі ситуація залишається невирішеною. Сторони домовилися продовжити переговори 10 червня. Заклад McDonald’s на площі Ринок запрацював 19 березня.

Нагадаємо, подібні скандали навколо відкриття або планування ресторанів McDonald’s у центральних історичних частинах міст уже виникали в Україні, зокрема у Львові, де мешканці виступали проти розміщення закладу в будівлі на площі Ринок через шум і роботу вентиляційного обладнання.