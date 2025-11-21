Запланована подія 2

Через український коридор у Чорному морі перевезено 157 млн тонн вантажів

порт
Підтримка ЗСУ забезпечила стабільну роботу коридору в Чорному морі / Міністерство розвитку громад та територій України

Український морський коридор у Чорному морі функціонує за підтримки Збройних сил та Сил оборони України і сприяє стабільності глобальної продовольчої безпеки. Від початку своєї роботи через коридор перевезено вже 157 млн тонн вантажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

 "Від початку роботи перевезені вже 157 млн тонн вантажів", - наголосив він.

Одним із перших масштабних проєктів публічно-приватного партнерства у портовій сфері став порт "Чорноморськ",  який очікує інвестицій понад $1,1 млрд і створення більш ніж 1000 нових робочих місць.

Про роботу Чорноморського коридору

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. 

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Коридор пролягає в прибережній зоні, використовуючи маршрут від портів Великої Одеси до придунайських портів Рені та Ізмаїла.

На відміну від попередньої "зернової угоди" цим коридором перевозять не лише агропродукцію, але й інші товари, зокрема метал та контейнери. Для забезпечення безпеки в портах облаштовуються стаціонарні та мобільні укриття.

Автор:
Ольга Опенько