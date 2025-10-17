Запланована подія 2

Через український морський коридор вже перевезено 150 мільйонів тонн вантажів

Попри обстріли, українські морські порти продовжують роботу. Через них вже пройшло 150 мільйонів тонн вантажів, понад 6 тисяч суден доставили 90 мільйонів тонн зерна у 55 країн світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

В Одесі під час наради щодо безпеки портів і захисту критичної інфраструктури він розповів, що окрема увага приділяється безпеці людей, які працюють в портах.

"Розбудовуємо мережу укриттів – вже зараз вони показали ефективність, під час обстрілів люди знаходяться в безпечних місцях. На сьогодні в морських портах діють 30 стаціонарних укриттів, додатково встановлено 21 мобільна захисна споруда в портах Великої Одеси", - зазначив Кулеба.

Він додав, що до кінця року планується облаштувати ще 28.

Додамо, у 2024 році морські шляхи забезпечили 71% агроекспорту, що на чверть менше довоєнних показників. Водночас альтернативні маршрути залишаються важливими — через Дунай та "Шляхи Солідарності" ЄС пройшло відповідно 13% та 15% експорту.

Автор:
Тетяна Гойденко