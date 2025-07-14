Понад 130 млн тонн вантажів вже перевезено через український морський коридор: чому цей шлях є важливим

Українське зерно і продовольство продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом – від країн Азії до Латинської Америки. Станом на липень 2025 року морським коридором доставлено вже 130 мільйонів тонн вантажів, 81 мільйон тонн з них — це аграрна продукція, яка залишається ключовою складовою українського експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"До великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз – 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно", — зазначили у відомстві.

З портів Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Вантажі включають не лише агропродукцію, а й інші критично важливі товари — метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу.

У міністерстві зауважили, що морський коридор функціонує попри регулярні ракетні атаки; "З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури, постраждало 32 цивільних судна, поранення дістали 115 осіб. Проте завдяки фаховості, витримці та самовідданості людей, які забезпечують навантаження, охорону, логістику та координацію, робота не зупиняється".

Раніше повідомлялося, що український морський коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.