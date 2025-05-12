Українським морським коридором транспортується продукція до 53 країн світу

120 мільйонів тонн вантажів перевезено українським морським коридором. Він забезпечує постійне транспортування продукції до 53 країн. Серед напрямків – країни Азії, Африки, Європи, Латинської Америки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, за час існування українського морського коридору, з портів вийшли майже 4600 суден.

Як уточнив Кулеба, із 120 мільйонів тонн вантажів 76 мільйонів тонн – це агропродукція.

Завдяки українському коридору вітчизняні виробники зберегли конкурентоспроможність на світових ринках та забезпечили стабільні валютні надходження у вітчизняну економіку. За оцінками НБУ, до 30% експорту металопродукції проходить саме через цей маршрут. Для агросектору економічний ефект оцінюється у 15–20% доданої вартості.

Український морський коридор забезпечив експорт продукції до 53 країн світу, включаючи Кенію, Джибуті та Бангладеш. Для ринків Північної Африки та Південно-Східної Азії саме морський шлях залишається економічно найвигіднішим, оскільки перевезення сушею робило б українське зерно неконкурентним за ціною.

"Для низки регіонів світу саме морський маршрут залишається єдиним логістично виправданим варіантом поставок. Збереження стабільного експорту забезпечує доступ до продовольства для мільйонів людей у світі. А також зберігається економічна стійкість нашої країни", - наголосив міністр.

Він нагадав, що українська логістика працює під обстрілами, в умовах постійної загрози. Минулого року, як підкреслив Кулеба, лише в Одеській області повітряна тривога оголошувалась понад 800 разів. Сукупний час, коли працівники портів були змушені переривати операції та перебувати в укриттях, становить понад 32 доби. Попри ці умови логістичний процес не зупинявся і забезпечував стабільний експорт.

"Україна продовжує виконувати важливу функцію у світовій продовольчій системі. Морський коридор є інструментом стабільності, на який розраховують десятки країн на різних континентах", - зауважив Кулеба.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.