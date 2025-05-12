Украинским морским коридором транспортируется продукция в 53 страны мира

120 миллионов тонн грузов перевезено по украинскому морскому коридору. Он обеспечивает постоянную транспортировку продукции в 53 страны. Среди направлений – страны Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, за время существования украинского морского коридора из портов вышли почти 4600 судов.

Как уточнил Кулеба, из 120 миллионов тонн грузов 76 миллионов тонн – это агропродукция.

Благодаря украинскому коридору, отечественные производители сохранили конкурентоспособность на мировых рынках и обеспечили стабильные валютные поступления в отечественную экономику. По оценкам НБУ, до 30% экспорта металлопродукции проходит именно по этому маршруту. Для агросектора экономический эффект оценивается в 15–20% добавленной стоимости.

Украинский морской коридор обеспечил экспорт продукции в 53 страны мира, включая Кению, Джибути и Бангладеш. Для рынков Северной Африки и Юго-Восточной Азии именно морской путь остается экономически наиболее выгодным, поскольку перевозка по суше делала бы украинское зерно неконкурентным по цене.

"Для ряда регионов мира именно морской маршрут остается единственным логистически оправданным вариантом поставок. Сохранение стабильного экспорта обеспечивает доступ к продовольствию для миллионов людей в мире. А также сохраняется экономическая устойчивость нашей страны", — подчеркнул министр.

Он напомнил, что украинская логистика работает под обстрелами в условиях постоянной угрозы. В прошлом году, как подчеркнул Кулеба, только в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз. Совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток. Несмотря на эти условия, логистический процесс не останавливался и обеспечивал стабильный экспорт.

"Украина продолжает выполнять важную функцию в мировой продовольственной системе. Морской коридор — инструмент стабильности, на который рассчитывают десятки стран на разных континентах", — отметил Кулеба.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам или из Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .