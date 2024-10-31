Український морський коридор забезпечив експорт понад 52 мільйонів тонн агропродукції

З початку роботи Українського коридору через нього пройшло понад 2900 суден, які експортували 52,7 мільйона тонн продукції українських аграріїв.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Загалом через цей торговий шлях було транспортовано 79,1 мільйона тонн вантажів до країн Африки, Азії, Європи та Америки.

Завдяки цим постачанням світові ринки отримують необхідні обсяги продовольства, що є критично важливим для підтримки глобальної продовольчої безпеки та запобігання продовольчій кризі.

Український коридор став надійним каналом для постачання до 50 країн світу української агропродукції, незважаючи на виклики, пов’язані з війною.

Додамо, за підсумками вересня 2024 року морськими портами України оброблено 7,1 млн тонн вантажів. Цей показник у більш ніж в два рази перевищує аналогічний показник 2023 року в 3,4 млн тонн.

Нагадаємо, загалом за січень-вересень 2024 року порти України обробили 74,2 млн тонн (проти 41,1 млн тонн у 2023 році). При цьому було оброблено 8 630 суден, проти 11 038 у 2023 році. Із цього обсягу значну частину вантажообігу — 46,3 млн тонн — складає аграрна продукція, що підкреслює її важливість для національної економіки та експорту.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

Коли у липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області, Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.