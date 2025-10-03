Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Морські порти забезпечили 71% агроекспорту України у 2024 році

У 2024 році морські шляхи забезпечили 71% агроекспорту, що на чверть менше довоєнних показників. Водночас альтернативні маршрути залишаються важливими — через Дунай та "Шляхи Солідарності" ЄС пройшло відповідно 13% та 15% експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що у 2021 році майже весь агроекспорт (94%) проходив через чорноморські порти. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, морські порти забезпечували лише 53%, а значну частку взяли на себе Дунай та "Шляхи Солідарності".

У 2023 році дунайські порти збільшили свою частку до 36%, чорноморські порти — 38%, а "Шляхи солідарності" – 24%.

Відновлення морських портів у 2024 році дозволило забезпечити повноцінну логістику для насипної продукції, тоді як готова та упакована продукція все ще значною мірою залежить від альтернативних маршрутів.

Україна спільно з міжнародними партнерами продемонструвала високу гнучкість у побудові експортної логістики, що дозволило мінімізувати ризики та підтримати виконання міжнародних контрактів.

"Аграрна експортна логістика України демонструє адаптивність до викликів воєнного часу. Проте наземні та річкові маршрути, попри свою критичну важливість для виживання галузі, не здатні в повній мірі замінити пропускну потужність та економічну ефективність морських перевезень. Саме можливості морських портів дозволяють Україні повноцінно виконувати міжнародні контракти та підтримувати статус глобального гаранта продовольчої безпеки", - підсумували в УКАБ.

Зауважимо, два роки тому Україна, попри повномасштабну агресію Росії, запустила морський коридор — тимчасовий морський шлях, який забезпечив безперебійне транспортування вантажів. За цей час морем було перевезено понад 137 млн тонн вантажів на борту 5300 суден, що дозволило Україні зберегти ключову роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки.

Автор:
Тетяна Гойденко