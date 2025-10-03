Морские порты обеспечили 71% агроэкспорта Украины в 2024 году

В 2024 году морские пути обеспечили 71% агроэкспорта, что на четверть меньше довоенных показателей. В то же время, альтернативные маршруты остаются важными — через Дунай и "Пути Солидарности" ЕС прошло соответственно 13% и 15% экспорта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса ( УКАБ ).

В 2021 году почти весь агроэкспорт (94%) проходил через черноморские порты. В 2022 году, после полномасштабного вторжения, морские порты обеспечивали лишь 53%, а значительную часть взяли на себя Дунай и "Пути Солидарности".

В 2023 году дунайские порты увеличили свою долю до 36%, черноморские порты – 38%, а "Пути солидарности" – 24%.

Восстановление морских портов в 2024 году позволило обеспечить полноценную логистику для насыпной продукции, в то время как готовая и упакованная продукция все еще в значительной степени зависит от альтернативных маршрутов.

Украина совместно с международными партнерами продемонстрировала высокую гибкость в построении экспортной логистики, что позволило свести к минимуму риски и поддержать выполнение международных контрактов.

"Аграрная экспортная логистика Украины демонстрирует адаптивность к вызовам военного времени. Однако наземные и речные маршруты, несмотря на свою критическую важность для выживания отрасли, не способны в полной мере заменить пропускную мощность и экономическую эффективность морских перевозок. Именно возможности морских портов позволяют Украине полноценно выполнять международные контракты. Укаб.

Отметим, что два года назад Украина, несмотря на полномасштабную агрессию России, запустила морской коридор — временный морской путь, обеспечивший бесперебойную транспортировку грузов. За это время морем было перевезено более 137 млн. тонн грузов на борту 5300 судов, что позволило Украине сохранить ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.