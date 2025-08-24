Доля агропродукции, идущая в порты по железной дороге, выросла до 95%

В августе значительно возросла доля зерновых грузов, которые доставляются по железной дороге в морские порты Украины. 95% отправляемой на экспорт агропродукции транспортируется именно железнодорожным транспортом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

В первые 19 дней августа на сети было нагружено 1 млн 614 тыс. тонн зерновых, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

По сравнению с июлем объемы выросли в 3,2 раза. Среднесуточная нагрузка достигла 88,2 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает июльские показатели.

По оперативным данным, перевозки зерновых за 19 дней августа достигли 1 млн. 624 тыс. тонн. Это в 2,8 раза больше, чем в июле, хотя на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В экспортном сообщении по железной дороге перевезено 1 млн 483 тыс. тонн зерновых, что втрое превышает июльские результаты. Почти весь объем зерна был доставлен в направлении морских портов, что обеспечило рекордную долю в 95%.

За первое полугодие "Укрзализныця" перевезла 79,6 млн тонн грузов - это на 11,8% меньше показателя прошлого года. С такой динамикой в течение года годовой показатель будет примерно 50-52% к объему грузов в период до полномасштабного вторжения (2021 год).