"Укрзализныця" сократила перевозку грузов на 11,8%: результаты компании за полугодие

За первое полугодие "Укрзализныця" перевезла 79,6 млн. тонн грузов – это на 11,8% меньше показателя прошлого года. С такой динамикой в течение года годовой показатель будет примерно 50-52% к объему грузов в период до полномасштабного вторжения (2021 год).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"На наше время выпала самая низкая нагрузка в истории железной дороги: это очень больно бьет по возможности для компании функционировать, ведь именно грузовая работа "кормила" железную дорогу всегда", - отметил он.

Основные показатели перевозок

По словам Перцовского, больше всего падение зафиксировано в перевозках каменного угля (-27,5%), зерна и продуктов перемола (-32,5%).

Аграрии указывают на поздний старт сезона, поэтому "Укрзализныця" рассчитывает на определенное выравнивание показателей.

На фоне оживления рынка строительных работ удалось получить рост в перевозках строительных материалах (+4%) и цемента (+10%), однако тарифы для грузов этой группы, это не прибавляет прибыли компании.

Кроме того, как сообщил Перцовский, падают экспортные перевозки – 38,7 млн тонн (-13,5%) и внутренние перевозки – 35,5 млн. тонн (-11,7%). Впрочем, удалось нарастить объемы импорта – 5,3 млн тонн (+5,4%).

Транзит практически отсутствует. Однако "Укрзализныця" делает первые шаги по построению мультимодальных маршрутов: первые транзитные контейнерные паромы отправлены были в Грузию, это открывает возможности для транзита в Азербайджан, Казахстан, а также в перспективе и наращивание транзитных объемов из Китая через "Срединный коридор".

"Несмотря на то, что продолжается обновление подвижного состава: с начала года стали в рейсы 36 новых вагонов украинского производства, это сейчас на пике перевозок, когда спрос сумасшедший очень пригодится", — заявил председатель правления.

Напомним, 17 июля Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала правительство предусмотреть в бюджете-2026 компенсацию для " Укрзализныци " за убыточные пассажирские перевозки.