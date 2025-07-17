"Укрзализныця" несет миллиардные убытки: бизнес просит у государства финансовой поддержки

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призывает правительство предусмотреть в бюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

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Как отмечают в Ассоциации, проблема хронической убыточности пассажирского сегмента железнодорожного транспорта актуальна уже много лет. В 2024 году потери "Укрзализныци" из-за этих перевозок составили более 18 млрд грн, а в 2025-м ожидаются на уровне более 22 млрд грн — несмотря на государственную компенсацию в 4,3 млрд грн. В то же время доходы от пассажирских перевозок покрывают всего около 40% расходов.

Сейчас этот ущерб перекрывается за счет прибыли от грузовых перевозок, что, по оценке бизнес-сообщества, является неэффективной практикой. Такая модель кросс-субсидирования противоречит европейскому подходу и, по мнению экспертов, сдерживает развитие железнодорожной отрасли в Украине.

ЕБА считает, что нынешний подход к финансированию пассажирских перевозок через кросс-субсидирование является неэффективным и вредным для развития отрасли. Такая модель переводит финансовую нагрузку на грузовладельцев, снижая их конкурентоспособность и сдерживая объемы грузовых перевозок.

В Европе подобная практика вообще не применяется – там пассажирский и грузовой сегменты функционируют отдельно, без перекрестного финансирования.

Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок и негативные последствия нынешней модели, компании — члены Ассоциации выступают за внедрение прямого государственного субсидирования пассажирского сегмента.

Кроме того, действующее законодательство поддерживает подобную инициативу. Согласно закону Украины "О железнодорожном транспорте", потери, возникающие в результате применения льготных тарифов, должны быть компенсированы из государственного или местных бюджетов. Также Бюджетный кодекс разрешает Министерству развития общин и территорий инициировать представление соответствующего запроса, а Минфину учитывать эти расходы при формировании проекта бюджета.

Предложения ЕБА

Ассоциация обращается в Министерство развития общин и территорий с просьбой подготовить и подать в Министерство финансов бюджетный запрос о компенсации прогнозируемого ущерба "Укрзализныци" от пассажирских перевозок в 2026 году.

В то же время Министерство финансов призывает рассмотреть возможность включения соответствующих расходов в проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Бизнес-сообщество убеждено: внедрение прозрачной и стабильной системы финансирования пассажирских перевозок позволит сформировать эффективную и сбалансированную тарифную политику в отрасли, которая будет отвечать государственным интересам и будет способствовать устойчивому развитию железнодорожного транспорта.

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Напомним, в 2024 году компания получила убыток в размере 2,7 млрд гривен, тогда как в 2023 году ее прибыль составила 4,9 млрд грн. По результатам 2024 года УЗ вошла в ТОП-10 украинских предприятий, получившие наибольший доход.

Вместе с этим, 27 мая правительство приняло решение о выделении свыше 4,3 млрд гривен финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Средства будут направлены на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.

Как уточнили в Министерстве развития общин и территорий Украины 4,3 млрд грн направят на:

рейсы в регионы, где продолжаются или возможны боевые действия,

перевозка раненых военнослужащих,

сохранение доступности перевозок для ВПЛ, военных и членов их семей.

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания является крупнейшим работодателем в Украине из более 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км — электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.