"Укрзализныця" хочет уволить каждого четвертого менеджера: кадровая чистка и новый курс эффективности

"Укрзализныця" до конца 2025 года намерена сократить не менее 25% руководящего персонала, или 500 работников. Об этом со ссылкой на Forbes Ukraine сообщает Delo.ua.

Издание отмечает, что в начале года в "Укрзализныце" началась программа "Железная эффективность". Оптимизация началась с наиболее неэффективных административных департаментов, вес которых снизился из-за цифровизации.

Один из собеседников внутри компании на правах анонимности рассказал, что часть департаментов центрального аппарата компании сокращают до 50% штата.

А по словам главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, расходы на персонал занимают до 52% от общих расходов компании. В прошлом году по данным консолидированной отчетности, они выросли почти на 14% до 51,8 млрд грн. Это превышает темпы роста доходов: в 2024 году доход вырос на 11% — до 104,1 млрд грн.

В то же время, в компании резко упали объемы грузовых перевозок, что является основным источником финансовой стабильности УЗ. В прошлом году компания перевезла 174,9 млн т грузов, но к концу 2025 года их объем может упасть до 165 млн т, прогнозируют в УЗ. Это 50% от результата 2021 года.

При этом УЗ испытывает острую нехватку производственного персонала. В прошлом году компанию покинули более 9 тыс. людей. Дефицит проводников, машинистов, ремонтников – 20%.

Кабмин возместил ущерб "Укрзализныце"

Напомним, в 2024 году компания получила убыток в размере 2,7 млрд гривен, тогда как в 2023 году ее прибыль составила 4,9 млрд грн. По результатам 2024 года УЗ вошла в ТОП-10 украинских предприятий, получивших наибольший доход .

Вместе с этим, 27 мая правительство приняло решение о выделении более 4,3 млрд гривен финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Средства будут направлены на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.

Как уточнили в Министерстве развития общин и территорий Украины 4,3 млрд грн направят на:

рейсы в регионы, где продолжаются или возможны боевые действия,

перевозка раненых военнослужащих,

сохранение доступности перевозок для ВПЛ, военных и членов их семей.

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания является крупнейшим работодателем в Украине из более 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км — электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.