УЗ выделили 4,3 млрд грн из бюджета: на что пойдут средства

27 мая Кабинет Министров принял решение о выделении более 4,3 млрд гривен финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Средства будут направлены на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Укрзализныця" выполняет бесплатные перевозки по заказу военного командования, осуществляет эвакуационные рейсы и рейсы с территории боевых действий", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что стабильность железнодорожных перевозок является важным элементом национальной безопасности и обороны страны.

Шмыгаль добавил, что выделенные средства также направлены на поддержку пассажиров, поскольку, несмотря на рост всех расходов, тарифы остаются неизменными .

На что пойдут деньги

Как уточняют в Министерстве развития общин и территорий Украины 4,3 млрд грн направят на:

рейсы в регионы, где продолжаются или возможны боевые действия,

перевозка раненых военнослужащих,

сохранение доступности перевозок для ВПЛ, военных и членов их семей.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на рост расходов и сложную экономическую ситуацию, тарифы "Укрзализныци" на пассажирские перевозки не менялись с 2021 года, а на грузовые — с середины 2022-го.

"Господдержка железной дороги позволит обеспечить доступность транспортных услуг для населения и поддержать конкурентоспособность отечественных товаров", — подчеркивают в Мининфраструктуры.

Там добавляют, что решение отвечает европейским подходам, ведь в странах ЕС ежегодно выделяется значительная госпомощь на социально важные перевозки и развитие инфраструктуры.

Об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания есть крупнейшим работодателем в Украине с более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью свыше 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд. грн.