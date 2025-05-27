“Укрзалізниці” виділили 4,3 млрд грн з бюджету: на що підуть кошти

27 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця". Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Укрзалізниця" виконує безкоштовні перевезення на замовлення військового командування, здійснює евакуаційні рейси та рейси з території бойових дій", — зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що стабільність залізничних перевезень — важливий елемент національної безпеки та оборони країни.

Шмигаль додав, що виділені кошти також спрямовані на підтримку пасажирів, оскільки попри зростання всіх витрат тарифи залишаються незмінними.

На що підуть кошти

Як уточнюють в Міністерстві розвитку громад та територій України 4,3 млрд грн спрямують на:

рейси до регіонів, де тривають або можливі бойові дії,

перевезення поранених військовослужбовців,

збереження доступності перевезень для ВПО, військових та членів їхніх родин тощо.

У відомстві нагадали, що попри зростання витрат і складну економічну ситуацію, тарифи "Укрзалізниці" на пасажирські перевезення не змінювались з 2021 року, а на вантажні – з середини 2022-го.

"Держпідтримка залізниці дозволить забезпечити доступність транспортних послуг для населення та підтримати конкурентоспроможність вітчизняних товарів", - підкреслюють в Мінінфраструктури.

Там додають, що рішення відповідає європейським підходам, адже у країнах ЄС щороку виділяють значну держдопомогу на соціально важливі перевезення та розвиток інфраструктури.

Про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.