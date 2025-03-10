Топ-10 підприємств України, які отримали найбільший прибуток у 2024 році

Рейтинг найбільших компаній України за підсумками 2024 року очолило ТОВ "Д.Трейдінг", яке входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії. Компанія отримала прибуток у 5,6 млрд грн, посунувши на друге місце мережу супермаркетів "АТБ-Маркет".

Про це повідомляє сервіс YouControl, який проаналізував актуальні дані фінансових показників підприємств за 2024 рік.

Зазначається, що всього звітність подали 407,8 тис. компаній. Серед десятки лідерів сім підприємств належать державі.

Топ-10 підприємств за чистим доходом від реалізації:

1. ТОВ "Д.Трейдінг" — 215,8 млрд грн (прибуток 5,6 млрд грн)

2. ТОВ "АТБ-Маркет" — 208,9 млрд грн (прибуток 3,1 млрд грн)

3. АТ "Національна Атомна Енергогенеруюча Компанія "Енергоатом"" — 207,0 млрд грн (прибуток 1,3 млрд грн)

4. АТ "Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України" — 157,8 млрд грн (прибуток 0,9 млрд грн)

5. ТОВ "Газопостачальна Компанія "Нафтогаз Трейдинг" — 124,9 млрд грн (збиток 9,1 млрд грн)

6. ПАТ "Укpнaфта" — 105,2 млрд грн (прибуток 16,4 млрд грн)

7. АТ "Укрзалізниця" — 102,9 млрд грн (збиток 2,7 млрд грн)

8. ПАТ "Національна Енергетична Компанія "Укренерго"" — 101,1 млрд грн (збиток 37,7 млрд грн)

9. АТ "Укргазвидобування" — 100,6 млрд грн (прибуток 20,9 млрд грн)

10. ТОВ "Сільпо-Фуд" — 93,0 млрд грн (прибуток 0,2 млрд грн).

Зауважимо, за перше півріччя 2024 року 100 найбільших за розміром доходів українських компаній загалом отримали 2,07 трильйона гривень виручки.