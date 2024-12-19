100 українських компаній за пів року отримали 2 трильйони гривень: хто став лідерами галузей за доходами

За перше півріччя 2024 року 100 найбільших за розміром доходів українських компаній загалом отримали 2,07 трильйона гривень виручки. Про це свідчать дані в системі YouControl, зібрані аналітиками ТОП-100. Зокрема, сукупний чистий дохід перших 50 компаній у списку зріс на 20%, або на 262 мільярди гривень.

Рейтинг враховує як приватні, так і державні компанії, однак до нього не було включено представників фінансового сектору, оскільки банки та страхові компанії мають окрему звітність та іншу структуру доходів.

Формально найбільшу суму доходів за січень-червень - 167,7 мільярда гривень - отримала гірничо-металургійна група "Метінвест". Однак ідеться саме про консолідований результат підприємств групи за міжнародною звітністю. Якщо ж розглядати їх окремо, вони за своїми доходами потраплять лише до другого десятку в рейтингу. В свою чергу, чистий прибуток групи склав 6,98 мільярда гривень.

Друге місце посіла мережа магазинів "АТБ-Маркет" із чистим доходом за пів року у 97,6 мільярда гривень (ріст на 12,4 мільярда) та прибутком у 1,64 мільярда гривень. Іншими лідерами в галузі ритейлу стали: 12-е місце - "Сільпо-Фуд" (43,6 мільярда гривень доходів при збитку в понад 863 мільйони), 15-е місце - "Епіцентр К" (37,7 мільярда гривень доходів та понад 480 мільйонів гривень прибутку).

39-е місце посіло ТОВ "Вигідна покупка" (бренд "Аврора", чистий дохід - 16,9 мільярда, чистий прибуток - 1,9 мільярда гривень), 42-е місце - "Фора" (16 мільярдів гривень доходу та 51 мільйон гривень збитків).

Найбільшою за доходом фармацевтичною компанією є БАДМ (виручка - 32,2 мільярда гривень, прибуток - 2,17 мільярда), серед телеком-операторів - "Київстар" (16,3 та 4,65 мільярда гривень відповідно), а серед автозаправних мереж - ОККО (41,2 та 1,04 мільярда гривень відповідно).

Серед агрокомпаній лідирують "Кернел-Трейд" (11-е місце, дохід - 45,5 мільярда, прибуток - 4,05 мільярда гривень), Вінницька птахофабрика (24-е місце, дохід - 24,3 мільярда, прибуток - майже 395 мільйонів гривень) та МХП (28-е місце, дохід - 21,6 мільярда, збиток - 1,26 мільярда гривень).

Окрім представників агропромислового комплексу, найбільш представленими у сотні стали компанії з енергетичної, зокрема нафтогазової, та гірничо-металургійної галузей — по 15-16 суб’єктів. Повний перелік - за посиланням.

Втім, якщо дивитися на сукупні результати бізнес-груп, представлених у топ-100, п’ятірка найбільших за доходами виглядатиме так: "Метінвест", ДТЕК, АТБ, МХП та Fozzy Group.

Зокрема, консолідовані доходи учасників топ-100 зі складу ДТЕК сягають майже 160 мільярдів гривень, а зі складу "Метінвесту" - понад 156 мільярдів. Згруповані доходи представників АТБ, МХП та Fozzy в цьому списку - 98, 72 та 69 мільярдів гривень відповідно.

За секторальними доходами лідирують енергетика, нафтогаз і ритейл. Компанії з цих галузей отримали сумарно 1 трильйон гривень, тобто половину від доходів всієї сотні учасників ренкінгу.

Трійкою лідерів за доходами у енергетиці стали компанії "Д.Трейдінг", "Енергоатом" та "Укренерго". У нафтогазовій галузі найбільші доходи мають "Нафтогаз України", газопостачальна компанія "Нафтогаз" та "Укрнафта".

Державними є сім компаній з топ-10, а загалом у всьому списку таких номінантів - 16. Переважно це відомі нафтогазові та енергетичні компанії. Їхній сумарний дохід за півріччя становив 606,8 мільярда гривень, тобто 29% від загальної виручки учасників рейтингу.

Загальний прибуток всієї сотні юросіб за шість місяців склав 129 мільярдів гривень. Збитковими виявилися 18 компаній. При цьому фінансові результати приблизно половини учасників списку порівняно з першим півріччям 2023 року погіршилися.