Збільшили дохід на чверть: які компанії стали лідерами переробної промисловості

У 2023 році десять компаній-лідерів переробної промисловості України отримали сукупний дохід у розмірі 317,53 млрд грн, що на 23% більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Опендатабот.

Понад третину від сумарних доходів заробили компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а найбільший чистий прибуток отримав "Рошен".

За даними Індексу Опендатабота, очолює топ-10 "Запоріжсталь" Ріната Ахметова, яка збільшила свій дохід на 20%, до 56,4 млрд грн. Попри це, другий рік поспіль компанія зазнає збитків у розмірі 4 млрд грн.

На другому місці переліку теж перебуває компанія Ахметова — "Камет сталь". Її дохід зріс на 14% і склав 43,07 млрд грн. Проте це не допомогло бізнесу вийти в плюс: збитки "Камет сталь" зросли в 1,4 рази та сягли 950 млн грн.

Ще одна компанія Ахметова посіла 9 місце у рейтингу — це "Запоріжкокс" з доходом 15,87 млрд грн. Водночас це єдиний бізнес групи СКМ в Індексі, що вийшов в плюс із чистим прибутком у 397 млн грн.

Трійку лідерів закрив "Арселорміттал" (колишня "Криворіжсталь", корпорація Mittal Steel). Дохід підприємства впав на 5% за рік, до 41,84 млрд грн. Проте компанія змогла у 4 рази зменшити свої збитки — до 12 млрд грн.

Найбільший приріст чистого прибутку в Індексі переробної промисловості Опендатабота показала "Кока-Кола". Чистий прибуток компанії виріс аж у 37 разів за рік — до 1,64 млрд грн.

Залишитися у плюсі та збільшити прибуток в 1,4 рази також зміг "Рошен" Олексія Порошенка. Компанія заробила 5,64 млрд грн — це найбільший прибуток серед топ-10.

Також до топ-10 потрапили дві компанії групи МХП Юрія Косюка із сукупним доходом 61,57 млрд грн або 19% від доходу усього рейтингу. Серед них "Вінницька птахофабрика" (дохід зріс майже на третину, до 39,25 млрд грн., а чистий прибуток склав 1,05 млрд грн (-11%) та "Катеринопільський елеватор" (22,32 млрд грн доходу. Збитки компанії склали 156 млн грн.).

Збільшити свій дохід у 2,5 рази вдалося й "Українській бронетехніці": 32,42 млрд грн. Чистий прибуток теж виріс — аж у 4 рази, та сягнув 708 млн грн.

Компанія "Інтерпайп Ніко Тьюб" з групи EastOne Віктора Пінчука заробила 20,5 млрд грн — за рік дохід зріс на чверть. Більш помітно виріс чистий прибуток: майже вдвічі, до 4,95 млрд грн.

Хто вибув з топу

Згідно з повідомленням, три компанії вийшли з минулорічного рейтингу. Серед них

"Дніпросталь" — 11,9 млрд грн доходу (+10% за рік);

"Дельта вілмар Україна" — 11,06 млрд грн доходу (-6%);

"Нікопольський завод феросплавів" — 9,5 млрд грн доходу (-6%).



Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

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Тим часом заводи, які залишилися працювати були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".