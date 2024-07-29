Увеличили доход на четверть: какие компании стали лидерами перерабатывающей промышленности

В 2023 году десять компаний-лидеров перерабатывающей промышленности Украины получили совокупный доход в размере 317,53 млрд грн, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Опендатабот.

Более трети от суммарных доходов заработали компании из группы СКМ Рината Ахметова, а самую чистую прибыль получил "Рошен".

По данным Индекса Опендатабота, возглавляющая топ-10 "Запорожсталь" Рината Ахметова, увеличившая свой доход на 20%, до 56,4 млрд грн. Несмотря на это, второй год подряд компания терпит убытки в размере 4 млрд грн.

На втором месте перечня тоже находится компания Ахметова — "Камет сталь". Ее доход вырос на 14% и составил 43,07 млрд. грн. Однако это не помогло бизнесу выйти в плюс: убытки "Камет сталь" выросли в 1,4 раза и достигли 950 млн грн.

Еще одна компания Ахметова заняла 9 место в рейтинге – это "Запорожкокс" с доходом 15,87 млрд грн. В то же время, это единственный бизнес группы СКМ в Индексе, который вышел в плюс с чистой прибылью в 397 млн грн.

Тройку лидеров закрыл " Арселормиттал " (бывшая "Криворожсталь", корпорация Mittal Steel). Доход предприятия упал на 5% в год, до 41,84 млрд грн. Однако компания смогла в 4 раза снизить свои убытки — до 12 млрд грн.

Наибольший прирост чистой прибыли в Индексе перерабатывающей промышленности Оппендатабота показала "Кока-Кола". Чистая прибыль компании выросла в 37 раз в год — до 1,64 млрд грн.

Остаться в плюсе и увеличить прибыль в 1,4 раза также смог " Рошен " Алексея Порошенко. Компания заработала 5,64 млрд грн – это самая большая прибыль среди топ-10.

Также в топ-10 попали две компании группы МХП Юрия Косюка с совокупным доходом 61,57 млрд. грн. или 19% от дохода всего рейтинга. Среди них "Винницкая птицефабрика" (доход вырос почти на треть, до 39,25 млрд грн., а чистая прибыль составила 1,05 млрд грн (-11%) и "Екатеринопольский элеватор" (22,32 млрд грн дохода). составили 156 млн. грн.).

Увеличить свой доход в 2,5 раза удалось и "Украинской бронетехнике": 32,42 млрд. грн. Чистая прибыль тоже выросла — в 4 раза, и достигла 708 млн грн.

Компания "Интерпайп Нико Тьюб" из группы EastOne Виктора Пинчука заработала 20,5 млрд грн — за год доход вырос на четверть. Более заметно выросла чистая прибыль: почти вдвое, до 4,95 млрд грн.

Кто выбыл из топа

Согласно сообщению, три компании вышли из прошлогоднего рейтинга. Среди них

"Днепропросталь" — 11,9 млрд грн дохода (+10% за год);

"Дельта вилмар Украина" — 11,06 млрд грн дохода (-6%);

"Никопольский завод ферросплавов" — 9,5 млрд грн дохода (-6%).



Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

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Между тем оставшиеся работать заводы вынуждены были снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 года из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады украинской металлургии.

В 2023 году по странским металлургическим предприятиям произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году" .