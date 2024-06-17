Компании оптовой торговли заработали в 2023 году на 17% больше: кто стал лидером

Более 535 млрд грн заработали компании-лидеры оптовой торговли в 2023 году. В рейтинг попали компании, занимающиеся торговлей табачными изделиями, агропродукцией, металлом, фармацевтическими препаратами и продуктами питания.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабота".

Совокупный доход 10 ведущих компаний оптовой торговли составил 535,34 млрд грн в 2023 году. Заработки бизнесов по топ-10 Индекса Опендатабота выросли на 17% по сравнению с прошлогодними лидерами.

Топ-10 предприятий оптовой торговли Украины

Инфографика: Опендатабот

1 место

Так, согласно исследованию, Кернел Трейд третий год возглавляет рейтинг, несмотря на уменьшение дохода на 9% до 62,06 млрд грн. Эта компания, входящая в группу Кернел Андрея Веревского, занимается оптовой торговлей зерном и подсолнечным маслом. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 15% и составила 4,37 млрд грн.

2 место

На второе место поднялась компания Окко Экспресс, новичок рынка, созданная в сентябре 2022 года. Ее доход в 2023 году составил 61,89 млрд грн, а чистая прибыль достигла 1,15 млрд грн. Эта компания, занимающаяся торговлей топливом, вытеснила со своей позиции другую компанию группы УИГ – Окко-бизнес партнер.

3 место

На третьем месте стабильно находится Тедис Украина, входящая в группу семьи Кауфман. Ее доход уменьшился на 5% до 61,53 млрд грн, а компания понесла убытки в размере 539 млн грн. Компания занимается оптовой торговлей табачными изделиями.

4 место

На четвертом месте оказалась компания Бадм, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтическими препаратами и принадлежащая Александру Дитятковскому и Александру Суходольскому. Компания увеличила свой доход на 29% до 56,73 млрд грн, а прибыль в 2 раза – 3,89 млрд в 2023 году.

5 место

Еще одна компания, занимающаяся продажей фармацевтических препаратов, Оптима Фарм, удержала пятое место рейтинга с доходом в 56,73 млрд грн. Это на 28% больше, чем в 2022 году. Владельцем компании, которая смогла в 1,7 раза увеличить свою прибыль в прошлом году является Губский Андрей Иванович.

6 место

Компания МХП Юрия Косюка переместилась с 4-го на 6-е место Индекса, даже несмотря на увеличение дохода на 12% до 50,65 млрд грн. Однако компания понесла убытки в размере 1 млрд грн в 2023 году.

7 место

Среди новых участников Индекса Опендатабота 2024 года стоит выделить ДЛ Солюшн, созданную в августе 2022 года, владельцем которой является гражданин Израиля Ари Вебер. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля табачными изделиями. Компания заняла 7-е место с доходом в 50,65 млрд грн и чистой прибылью в 61,36 млн грн.

8 место

Восьмую строчку заняла ВОГ Ресурс, которая входит в группу Континиум Сергея Лагура и Степана Ивахива и занимается торговлей топливом. Компания увеличила свой доход на 30% до 50,13 млрд грн и показала самый высокий прирост чистой прибыли среди конкурентов – в 7 раз – 275 млн грн.

9 место

Наибольший прирост дохода продемонстрировала поднявшаяся на 9-е место Фоззи коммерц, увеличив свой доход в 7 раз до 41,85 млрд грн. В то же время чистая прибыль компании сократилась в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Компания входит в группу Фоззи Групп Владимира Костельмана.

10 место

Метинвест-СМЦ Рината Ахметова закрывает рейтинг с доходом в 40,71 млрд грн, что на 36% больше, чем в первый год полномасштабной войны. В прошлом году компания, занимающаяся оптовой торговлей металлом и металлоконструкциями, получила прибыль в 881,55 млн грн, что почти на треть больше чем в 2022 году.

Топ-10 предприятий оптовой торговли Украины, Индекс Опендатабота 2024

Кто выбыл из рейтинга

Из списка топ-10 выбыли три компании, которые занимались оптовой торговлей топливом: Окко-бизнес-партнер, ДТЭК Трейдинг и Вест Петрол Маркет. Также покинула рейтинг Филипп Моррис сейлз энд дистрибьюшн, несмотря на рост дохода на 36% в 2023 году.