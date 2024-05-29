Какие предприятия стали крупнейшими работодателями в регионах

Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной войны, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое. В Киеве крупнейшим работодателем стала "Укрзализныця", а на Днепропетровщине – АТБ-МАРКЕТ. Наименьшее количество сотрудников среди других регионов, однако, наибольшее в своей области имеют ЧАО "РИВНЕАЗОТ" в Ровенской области и ООО "РОМА" в Черновицкой.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Крупнейшие работодатели по регионам

Отмечается, что в Киеве крупнейшим работодателем стала "Укрзализныця", которая имела в 2023 году более 187 тысяч работников. Даже, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения компания сократила количество своих работников почти на 11%, в "Укрзализныце" все еще трудоустроено наибольшее количество украинцев.

"Уменьшение количества сотрудников связано с несколькими факторами. Среди них временная оккупация территорий, где деятельность компании приостановлена, вынужденная миграция и мобилизация сотрудников. Около 10,2 тысяч железнодорожников сейчас находятся в рядах ВСУ", - комментирует HR-директор Укрзализныци. .

На Днепропетровщине крупнейшим работодателем стал АТБ-МАРКЕТ - 44 094 сотрудника.

Из-за оккупации территорий, на которых работали магазины, миграции населения, оптимизации процессов в компании и других факторов АТБ сократило количество работников на 4,7 тысячи или на 10% с начала 2022 года. Несмотря на это, АТБ остается одним из крупнейших работодателей не только Днепропетровщины, но и Украины в целом.

Сеть супермаркетов "Фора" стала лидером в Киевской области: сейчас в компании работает 8,8 тысяч сотрудников. С начала полномасштабного вторжения компания имела незначительную кадровую оптимизацию, комментирует Антонина Жебровская, директор по управлению персоналом сети магазинов "Фора".

По ее словам, уменьшение количества сотрудников в 2023 году – общая тенденция в украинском бизнесе. «Фора» продолжает создавать новые рабочие места для украинцев, открывать новые магазины и расширять свою географию присутствия.

В Винницкой области топовой компанию по количеству сотрудников стала "ВИННИЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" — 6,3 тысячи работников.

Компания "ШУ "ПОКРОВСКОЕ" стала лидером в Донецкой области. Предприятие одно из немногих, кому удалось после начала полномасштабного вторжения сохранить количество сотрудников. В 2023 году в компании работало более 5,8 тысяч работников. В Метинвесте, в группу предприятий которой входит "Покровское", отмечают, что прилагают много усилий по мотивации команды, ведь их сотрудники работают в зоне, приближенной к боевым действиям.

На Волыни лидером стал ООО "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" с 5,6 тысяч сотрудников.

В Запорожской области самым крупным работодателем стало АО "МОТОР СИЧ" с 14,5 тысячами рабочих.

В Полтавской области лидирует ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (сеть магазинов Аврора). Компания имеет около 12 тысяч сотрудников. Компания с начала полномасштабной войны смогла увеличить свой штат почти вдвое.

ООО "ОККО-ДРАЙВ" является крупнейшим работодателем во Львовской области. В компании работают 6,4 тысяч сотрудников.

Крупнейшим работодателем в Тернопольской области стал завод кабельных сетей ООО "СЕ БОРДНЕТЦЕ-УКРАИНА". Компания имеет 4 тысяч рабочих.

Аграрная компания "НИБУЛОН" стала лидером в Николаевской области - 3,7 тысячи работников в прошлом году.

Директор по персоналу "НИБУЛОН" Яна Романенко отмечает, что в начале полномасштабной войны предприятие потеряло почти 40% персонала в результате оккупации, релокации, невозможности исполнять обязанности по разным причинам и тому подобное. Однако с этого времени компания смогла стабилизировать деятельность, наладить каналы экспорта и запустить масштабный трансформационный проект.

В Житомирской области лидирует ЧП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (Сеть АЗК UPG) — 3,3 тысячи персонала.

Завод "ФЛЕКСТРОНИКС ТЗОВ" стал самым большим по количеству рабочих на Закарпатье. Там работает немногим более 3 тысяч работников.

Наименьшее количество сотрудников среди других регионов, однако наибольшее в своей области имеют: ЧАО "РИВНЕАЗОТ" в Ровенской области - 1,8 тысячи работников и ООО "РОМА" в Черновицкой - 959 сотрудников.

Компании, которые обеспечивают электроэнергией население и промышленность, также стали крупнейшими работодателями ряда областей Украины: в Черкасской (ПАО "Черкассыоблэнерго"), Сумской (АО "Сумыоблэнерго"), Ивано-Франковской (АО "Прикарпатьеоблэнерго"), Хмельницкой (АО "Хмельницкоблэнерго" ), Черниговской (АО "Черниговоблэнерго"), Кировоградской (ЧАО "Кировоградоблэнерго"), Харьковской (АО "Харьковоблэнерго"), Херсонской (АО "Херсоноблэнерго") и Одесской (АО "ДТЭК Одесские электросети") областях.

Какие компании стали крупнейшими работодателями в Украине

По данным "Опендатабота", крупнейшим работодателем Украины стала " Укрзализныця " - в компании работает 187 620 сотрудников.

На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-МАРКЕТ. Третью строчку занимает " Укрпочта ", где работает 34,7 тысячи сотрудников.

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве - 6 компаний. Еще 3 компании зарегистрированы на Днепропетровщине и одна – в Запорожской области.