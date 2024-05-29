Які підприємства стали найбільшими роботодавцями у регіонах

Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної війни, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі. У Києві найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", а на Дніпропетровщині - АТБ-МАРКЕТ. Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" у Рівненській області та ТОВ "РОМА" у Чернівецькій.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Найбільші роботодавці по регіонах

Зазначається, що у Києві найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", яка мала у 2023 році понад 187 тисяч працівників. Навіть попри те, що від початку повномасштабного вторгнення компанія скоротила кількість своїх працівників майже на 11%, в "Укрзалізниці" все ще працевлаштовано найбільшу кількість українців.

"Зменшення кількості співробітників пов’язане з кількома чинниками. Серед них тимчасова окупація територій, де діяльність компанії наразі призупинена, вимушена міграція та мобілізація співробітників. Близько 10,2 тисяч залізничників нині перебувають у лавах ЗСУ", - коментує HR-директорка Укрзалізниці Олена Гавура.

На Дніпропетровщині найбільшим роботодавцем став АТБ-МАРКЕТ — 44 094 співробітника.

Через окупацію територій, на яких працювали магазини, міграцію населення, оптимізацію процесів в компанії та інші фактори АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року. Попри це АТБ залишається одним із найбільших роботодавців не лише Дніпропетровщини, а й України в цілому.

Мережа супермаркетів "Фора" стала лідером на Київщині: нині у компанії працює 8,8 тисяч співробітників. Від початку повномасштабного вторгнення компанія мала незначну кадрову оптимізацію, коментує Антоніна Жебровська, директорка з управління персоналом мережі магазинів "Фора".

За її словами, зменшення кількості співробітників у 2023 році — загальна тенденція в українському бізнесі. Наразі „Фора" продовжує створювати нові робочі місця для українців, відкривати нові магазини та розширювати свою географію присутності.

На Вінниччині топовою компанію за кількістю співробітників стала "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" — 6,3 тисячі працівників.

Компанія "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" стала лідером на Донеччині. Підприємство одне з небагатьох, кому вдалось після початку повномасштабного вторгнення зберегти кількість співробітників. У 2023 році у компанії працювало більше 5,8 тисяч працівників. У Метінвесті, до групи підприємств якої належить "Покровське", зазначають, що докладають багато зусиль для мотивації команди, адже їх співробітники працюють у зоні, наближеній до бойових дій.

На Волині лідером став ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" із 5,6 тисячами співробітників.

У Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ "МОТОР СІЧ" з 14,5 тисячами робітників.

На Полтавщині лідирує ТОВ "ВИГІДНА ПОКУПКА" (мережа магазинів Аврора). Компанія має майже 12 тисяч співробітників. Компанія від початку повномасштабної війни змогла збільшити свій штат майже вдвічі.

ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" є найбільшим роботодавцем на Львівщині. У компанії працюють 6,4 тисячі співробітників.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА". Компанія має 4 тисячі робітників.

Аграрна компанія "НІБУЛОН" стала лідером у Миколаївській області — 3,7 тисячі працівників минулоріч.

Директор з персоналу "НІБУЛОН" Яна Романенко зазначає, що на початку повномасштабної війни підприємство втратило майже 40% персоналу внаслідок окупації, релокації, неможливості виконувати обов’язки через різні причини тощо. Проте відтоді компанія змогла стабілізувати діяльність, налагодити канали експорту та запустити масштабний трансформаційний проєкт.

На Житомирщині лідирує ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (Мережа АЗК UPG) — 3,3 тисячі персоналу.

Завод "ФЛЕКСТРОНІКС ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює трохи більше 3 тисяч працівників.

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають: ПРАТ "РІВНЕАЗОТ" у Рівненській області — 1,8 тисяч працівників та ТОВ "РОМА" у Чернівецькій — 959 співробітників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями низці областей України: у Черкаській (ПАТ "Черкасиобленерго"), Сумській (АТ "Сумиобленерго"), Івано-Франківській (АТ "Прикарпаттяобленерго"), Хмельницькій (АТ "Хмельницькобленерго"), Чернігівській (АТ "Чернігівобленерго"), Кіровоградській (ПРАТ "Кіровоградобленерго"), Харківській (АТ "Харківобленерго"), Херсонській (АТ "Херсонобленерго") та Одеській (АТ "ДТЕК Одеські електромережі") областях.

Які компанії стали найбільшими роботодавцями в України

За даними "Опендатабот", найбільшим роботодавцем України стала "Укрзалізниця" — у компанії працює 187 620 співробітників.

На другому місці із 44 тисячами робітників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку обіймає "Укрпошта", де працює 34,7 тисяч співробітників.

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.